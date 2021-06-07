一名在陸軍特戰隊服役的蔡姓士官，2019年5月與曾姓網美拍婚紗照時，急著離開與一名女子約炮，婚後半年，被妻子在手機抓包兩段與其他女子「連結」的性愛影片，蔡男離婚後不僅軍中被記2大過，遭正宮提告後，遭新北簡易庭判決應賠償30萬元。

曾女控訴，抓包蔡男兩段劈腿性愛片時，對方在社群平PO文道歉：「我對不起我太太，在她不舒服住院的時候，在她工作繁忙的時候，去高雄出差的時候，我都在與別的女性曖昧甚至上床，我是個渣男，徹徹底底的渣」。曾女氣炸表示，與蔡男拍婚紗照那天，對方說要想回營區，要求他多留一下再走，後來還是急著離開，沒想到那天竟然是跑到新莊與別的女人開房間。

雖然蔡男被逮到劈腿，後來在曾女面前下跪求原諒，還在臉書、IG、Line發道歉文，因而獲得原諒，但2人和好後，蔡男又與其他子女約炮，卻在裝作若無其事，讓曾女因為憂鬱求診，受傷極深。

蔡男在法院審理時認為，婚前被抓包劈腿時，曾女仍與他參加軍中集團結婚，還不斷在網路上貼出網美照，可見對方並未因為他偷吃很難過。

但法官認為，曾女主要是顧及在親友前的面子，且對這段婚姻完全死心，才會與蔡男出席軍中集團結婚，至於網美照則是業配保養、化妝品所做的行銷作為，不能因此說曾女沒受傷，最後考量蔡男經濟能力，判決他應賠償曾女30萬元。

(中時新聞網)