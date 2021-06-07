伺服器及車用導線架需求強勁，健策(3653)營運可望自第2季開始展現成長力道，下半年在新平台及新客戶挹注下，業績可望比上半年好，為因應客戶需求，健策今年也規劃7億元資本支出添購設備，並規劃在大園地區再投資設置一座新廠，希望明年底能夠加入生產。

健策過去主要產品為均熱片及車用LED導線架，全球新冠肺炎疫情加速物聯網、巨量傳輸及人工智慧發展，帶動雲端伺服器散熱需求高度成長，均熱片尺寸也愈來愈大，生產難度不斷提升，加上各大車廠積極推出電動車，健策挾技術優勢，將產品逐步擴大至車用IGBT等散熱產品和伺服器ILM扣件等，隨著各項新興應用需求激增，成為健策業績的推手。

隨著Intel Whitley平台滲透率逐步提升，相關零組件供應商出貨自第2季開始放量，據了解，健策在新一代伺服器ILM扣件拿到的份額高達上一代，成為公司今年營運成長主要動能。

除ILM出貨放量，在車用導線架部分，受惠於全球車市復甦，目前健策車用導線架接單暢旺，是新客戶新產品正式出貨前業績的另一個支柱。

為因應客戶需求，健策近兩年積極擴產，大園二廠於去年完工加入量產，若以兩岸各廠區來看，無錫廠製程以沖壓為主，生產伺服器ILM扣件及少量導線架；華亞廠區製程主要是沖壓、成型及模具製造，大園一廠是以電鍍為主，去年新完成的大園二廠則為整合型製程智慧型工廠，製程涵蓋電鍍、沖壓及鍛造，由於下半年有望新增一家大客戶，健策預估，大園二廠產能將於明年底滿載，公司亦持續規劃在大園興建三廠。

健策第1季稅後盈餘為2.16億元，年減44.62%，每股盈餘為1.79元，累計前4月合併營收為25.38億元，年成長10.81%。

(時報資訊)