亞太經合會（APEC）在台北時間5日舉行貿易部長視訊會議，我國經貿談判總代表、行政院政委鄧振中出席會議，呼籲貿易自由、疫苗流通不設限。會後並發表聲明指出，克服新冠肺炎疫情為當前各國首要任務，所以要加速生產及配送安全有效的疫苗，並加速疫苗相關貨品的通關放行，儘速就暫時豁免疫苗智慧財產權達成共識。

在各國部長與企業界代表的分組討論中，宏碁董事長陳俊聖在會中提到提供氧氣設備給其他國家卻受阻的經驗，呼籲各國在疫情中應當加速醫療用品跨境流通，搶救生命。鄧振中強調，疫情影響今後社會的運作模式，除了呼籲貿易自由、疫苗流通不設限外，未來也要運用新科技及數位工具加速電子商務發展，並建構相關的資料管理體制。

這次會議共有21國貿易部長參與，討論如何在新冠肺炎疫情中維持貿易與投資自由開放，及APEC如何用集體力量支持WTO恢復正常運作，鄧振中代表我國參加會議。

行政院經貿談判辦公室表示，會中包括台灣、紐西蘭、澳洲、菲律賓、印尼、新加坡、加拿大等多國呼籲，不論是WTO或APEC的相關討論，應照顧到社會各階層的需要，維持重要物資、特別是疫苗的自由流通，並擴大疫苗生產規模，避免造成供應中斷。

這次疫情影響社會的衣食住行育樂，大家體認到運用數位工具，維持低接觸的重要；各國也該運用這些數位工具，協助過去較未被照顧到的社會階層如中小企業、勞工、婦女、偏鄉、原民等參與經濟活動。

此外，WTO應該針對疫情有所作為、回應世局的需要；聚焦相關物資的自由流通、與疫苗相關的智慧財產權討論，讓第12屆部長級會議能有具體成果。

APEC部長會議會後聲明指出，克服新冠肺炎疫情為當前各國首要任務，所以要加速生產及配送安全有效的疫苗，APEC貿易部長將在促進貿易及投資扮演關鏈角色，以確保疫苗及重要物資可快速且公平取得。

同時，APEC經濟體將加速所有疫苗及相關貨品的跨境流通，不論是透過空運、海運或陸運方式，加速這些貨品的通關放行。同時也鼓勵成員經濟體主動降低疫苗及相關貨品的成本，尤其是鼓勵APEC經濟體檢視這些貨品課徵的關稅。

針對暫時豁免疫苗智慧財產權議題，與會經濟體貿易部長們皆認為，要盡快達成共識，最慢不得遲於11月底舉行的WTO部長級會議。

(工商 )