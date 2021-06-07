工紙大廠榮成（1909）兩岸工紙廠產能滿載，推升獲利，今（7）日自結5月稅前淨利3.14億元，稅前每股盈餘0.24元，累計前5個月每股稅前盈餘0.87元，與去年同期相較轉虧為盈。

榮成5月營收52.12億元、年增60.98％，三年後再度回到50億元的高水位，創下歷史次高，累計前5個月營收201.79億元、年增54.08％。

榮成兩岸產能利用率拉到最大，持續挹注營收獲利。榮成八成營收來自大陸，今年在大陸禁廢令歸零消除不公平競爭因素，加上限塑令帶來商機，榮成卯起來衝產能，進入4、5月已達產能滿載；同時在台灣外貿出口月月紅，加上宅經濟擴大內需，兩岸近期為反映原物料上漲成本，工紙紙箱漲價成功，價量齊揚下，榮成5月營收一舉突破50億元大關。

展望後市，進入旺季，榮成第三季台灣二林廠新產能20萬噸工紙將開出，挹注營收獲利，下半年營運表現可望優於上半年。

(工商 )