苗栗京元電子廠引爆群聚感染風暴，已超過百人確診，疫情延燒三家電子廠，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢籲，中央流行疫情指揮中心，除了廣篩外，可利用美日捐輸的疫苗先對有風險的電子廠全體人員實施保護性緊急接種，可避免電子廠停工造成的產業衝擊，也能在兩周內將疫情快速控制下來。

王任賢指出，巴西聖保羅州塞拉納地區在今年2至4月利用接種大陸疫苗，成功控制失控的新冠疫情。這是在疫區運用接種疫苗來控制疫情的最佳文獻佐證，過去因疫苗不夠，使得雙北出現熱區時無法透過接種迅速控制疫情，但京元電子不過7千人，尤其台灣近來又獲得美日捐輸新冠病毒疫苗，大可以透過這樣的方式先將熱區疫情快速降溫，即使中央指揮中心認為疫苗得之不易，也可以先用出借方式讓電子廠運用來控制疫情。

王任賢表示，熱區接種疫苗，接種者在一到兩周內就會產生抗體，大大降低傳染和被傳染的風險，再配合熱區廣篩，最慢也只需兩周就可以控制疫情，這在國外早就有例可循。

他說，雙北爆發疫情以來，地方政府想要爭取疫苗熱區接種的想法，其實是有公衛學理依據，可惜當時沒有太多疫苗可以支應，而美、日捐輸疫苗，讓中央流行疫情指揮中心已不是沒有子彈可用，因而建議中央滾動式調整疫苗接種策略，把有限的疫苗發揮更大的防疫作用，也讓綿綿無絕期的防疫三級警戒能早日結束。

(中時 )