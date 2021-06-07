新冠肺炎本土自5月中旬爆發疫情危機，已經過去三週，由於日美合計捐贈200多萬劑疫苗，緩解蔡政府因疫苗取得進度遲緩廣受批評的危機，因此有論者便認為綠營已經度過風暴眼，將可度過民意崩盤危機。對此，國民黨青年部主任陳冠安從臉書大數據分析，直言民進黨沒有因而受益，反而負面聲量再創新高。

對於美日疫苗陸續到貨，陳冠安今（7日）在臉書發文表示，有論者認為綠營已經度過風暴眼，將可度過民意崩盤危機，然而對比上週(5/31-6/6)與上上週的臉書大數據來看，民進黨不僅沒止跌回升，未從日美疫苗贈台事件受益，負面聲量反而再創新高。

陳冠安指出，陳時中蟬聯負面聲量王，以與疫情關聯的心情數和憤怒數比作為判准，臉書社群本週討論「疫情」的文章，每100個心情數會產生1.47個憤怒數。然而當與政治人物或政黨聯結時，可以發現，擔當防疫指揮官的衛福部長陳時中，上週心情憤怒比竟達到6.55%，位居疫情議題相關政治人物裡第一位，不僅比上上週的5.5%高，更連續第二週榮登負面聲量王的寶座。至於日美疫苗，社群討論則幾乎未與陳時中連結，也就是說，並未把外國疫苗捐贈的功算在陳的頭上。

至於蔡英文總統聲望，陳冠安觀察，雖然蔡在上週跳上火線親開直播，並且有日美疫苗捐贈事件加持，心情數成長3成1左右，然而負面聲量卻並未下降，心情憤怒比從5.2%微升到5.35%。而從蔡的文字雲來看，雖然有與日美疫苗連結，但國產疫苗與炒股顯然更勝一籌，導致其心情憤怒比並未下降，反而略增。

陳冠安稱，在地方首長部份，遭逢綠營正規軍與側翼集中駁火的雙北市長柯文哲與侯友宜，兩人在心情憤怒比表現與「疫情」的平均值相差不多，分別為2%和1.64%，顯示柯侯仍受社群討論的肯定，綠營網軍的攻擊並未生效，而只在同溫層發酵；政黨部分則保持上週趨勢，民進黨的心情憤怒比4.7%仍較國民黨的4.25%來得高。

最後，陳冠安總結，民眾對疫情發展仍然憂心忡忡，總體來看，臉書社群上週對「疫情」的討論，日美捐贈疫苗確實受到相當關注，不過從陳時中、蔡英文與民進黨的心情憤怒比，不僅未下降反而還提升的大數據趨勢來看，對綠營並未產生正面效應。也就是說，網民並未將獲贈疫苗歸功於蔡政府。另一方面，從關鍵字「爆發」、「嚴峻」、「返鄉」、「端午節」、「難關」來看，社會對疫情發展趨勢仍相當憂心。

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(中時新聞網)