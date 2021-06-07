周玉蔻開地圖炮？ 槓上黃暐瀚貼文罵雙面遭下架

媒體人周玉蔻今（7）日在臉書PO出一名國中老師投書媒體的截圖，暗指資深媒體人黃暐瀚兩面手法、言論前後不一，黃暐瀚則親自到周玉蔻臉書留言澄清。豈料，周玉蔻文章貼出不久後疑遭檢舉下架，她隨即又貼出與黃暐瀚的私訊截圖，對於黃暐瀚解釋絕無叫人鬧場的意思，她似乎無法接受，回說「你好恐怖！」

針對周玉蔻臉書PO文，黃暐瀚除親自留言回應外，也將該內容貼在自己的臉書。他坦言，在台灣，想不問顏色評論，還真的滿難，並強調，「少點對立，台灣會更好」，講了什麼自己最清楚，也貼出相關影片連結讓大家評斷。

周玉蔻臉書文章疑遭檢舉下架，她PO出與黃暐瀚私訊內容。（圖／摘自周玉蔻臉書）

至於周玉蔻貼文疑遭檢舉下架，黃暐瀚也傳LINE給對方，表示「真的很抱歉，我不知道會變成這樣」，只是希望跟大家解釋一下，絕對沒有叫人去鬧場的意思，「如果有人因為這樣跑去檢舉您的臉書貼文，真的不是暐瀚的本意，再次跟您致意」。

根據周玉蔻截圖，僅見她在對話中回「這就是兩面手法」「你好恐怖！」並於臉書表示，「上午貼文經過！從文章被刪後倒推回去的截圖，請公眾評理！這是我的良心」。

(中時新聞網)