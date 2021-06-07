智慧手機品牌realme今（7）日舉辦《潮玩新機發表會》，首度推出僅於線上通路販售的全新手機產品線narzo系列，主打遊戲與CP值。今日一共推出四款新品，包含realme narzo 30A、數字系列新成員realme 8 5G，以及潮流運動穿戴realme Watch 2以及realme Watch 2 Pro。

realme秉持「Power meets Style」初心，根據消費者需求提供多元的產品組合，realme台灣市場商務長鍾湘偉於今日發表會上分享手機產品線規劃：「首先，是搭載最新高階處理器的旗艦機款『GT系列』；其次，是具備輕、潮、閃充三項特點的中階均衡之選『數字系列』；再者，是強調越級性能與大電量的入門機款『C系列』；最後，是主攻電商通路，主打強勁性能與極致性價比的遊戲機款『narzo系列』，相信能夠滿足市場各式需求。 」

realme以多元產品組合，滿足消費者不同使用需求。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

【鎖定$5,000內遊戲機市場 首度推出realme narzo 30A】

全新產品線narzo系列，以高性價比帶來越級遊戲體驗為目標，專注處理器及電池容量訴求。首款於台灣發表的realme narzo 30A，搭載聯發科Helio G85遊戲處理器，具備12奈米八核心架構、兩個Cortex A75及Mali-G52 GPU，搭配6000mAh超大電量，可待機46天，連續手遊10小時不間斷，透過反向充電功能，並支援18W Type-C快充。

作為鎖定遊戲市場的手機，寬敞的畫面是必要條件，realme narzo 30A採用6.5吋迷你水滴全螢幕，具備88.7%螢幕佔比，在陽光模式下支援570尼特最大亮度；手機背蓋結合兩種不同紋理，以大面積斜條紋設計，呈現不規則美學。支援背面指紋感應。具備1300萬AI智慧雙鏡頭及800萬前置鏡頭，內建煥彩模式及復古人像模式，在暗光環境中，切換至超級夜景模式即能紀錄夜晚的精采時刻，而豐富的夜景濾鏡如火熱、賽博龐克和現代等，讓用戶省去後製調色的煩惱；獨立的三卡槽設計，支援雙nano-SIM卡及microSD記憶卡槽，最高可擴充至256GB，下載大型遊戲也不是問題。

realme narzo 30A推出鐳射藍和鐳射黑雙色，售價新台幣3,990元，6月17日於虛擬通路獨家開賣，適逢618促銷檔期，加碼於6月17日至6月18日首賣期間發送372元折價券，折後價為超應景的3,618元。購機可至realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物。

realme潮玩新機發表會推出realme narzo 30A、realme 8 5G及realme Watch 2 系列。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

【萬元內的5G新機 realme 8 5G】

面對4G與5G轉換的過渡期，realme數字系列採取彈性的雙軌並行策略，同時加速全系列5G進程。最新亮相的realme 8 5G以輕潮5G為出發點進行設計，外觀採用高亮度的銦電鍍以及立體化設計，呈現內斂動感的光影線條；重量輕化至185g，厚度也降低至8.5mm。

realme 8 5G搭載全台首發MediaTek 天璣700 5G處理器，採用7奈米八核心架構，使CPU和GPU最高時脈分別達2.2GHz及950MHz，帶來滿意的性能表現，網路服務覆蓋台灣5G主流頻段，並支援5G+5G雙卡雙待；具備5000mAh電量，支援18W快充。realme 8 5G也加入首度推出DRE 動態記憶體擴展技術，可將ROM空間轉換為RAM空間使用，4GB的RAM最高可擴充至5-7 GB，開啟多個應用程式也能順暢運行；ROM則同樣具備擴充功能，獨立三卡槽設計，可同時放置 2張 Nano-SIM 卡以及 1張 microSD 卡，記憶體最高可擴充至1TB；採側邊指紋感應技術，輕觸電源鍵，即可快速解鎖。

realme 8 5G採用90Hz暢速螢幕，6.5吋寬廣視野使螢幕佔比達90.5%，具備1080x2400FHD+高解析度和600尼特最大亮度；拍攝表現上，具備4800萬AI智慧三鏡頭，搭配黑白人像鏡頭及4cm微距鏡頭，夜拍時不僅可自由切換多變的夜景濾鏡，在超級夜景模式下，透過F1.8大光圈和多幀合成演算法，能輕鬆將美景拍攝珍藏，前置則採用1600萬AI智慧美顏鏡頭，同樣支援超級夜景模式。

realme 8 5G 推出飆速藍和飆速黑雙色，並提供兩個容量版本，4+128GB售價新台幣7,490元、8+128GB售價新台幣8,490元，即日起全通路正式販售，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、realme電商合作夥伴，包含PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物。電信通路則由遠傳電信獨家販售8+128GB版本，4+128GB版本可至中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星和亞太電信選購。

【全新推出realme Watch 2系列】

realme Watch 2 系列結合智慧、運動與潮流，可讓用戶體驗智慧潮玩生活。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

為打造智慧潮玩生活，realme積極引進多樣的AIoT產品。今日推出realme Watch 2和realme Watch 2 Pro均具備100種以上的潮流錶盤與動態錶盤，並特邀韓國年輕藝術家Grafflex跨刀設計，以經典的URBAN ART創作風格，推出標誌性粗黑線條特色及街頭塗鴉風格的專屬錶盤，當抬手喚醒錶面亮起時，立刻展現與眾不同的潮酷品味。

realme Watch 2和realme Watch 2 Pro分別採用1.4吋與1.75吋彩色觸控螢幕，同樣具備30fps刷新率及600尼特最高亮度，在艷陽高照的戶外環境，螢幕內容、訊息提醒也清晰可見。錶面的2.5D玻璃材質可有效減少刮痕和指紋殘留；電量方面，realme Watch 2具備315mAh大電池，可連續使用12天，realme Watch 2 Pro則具備390mAh大電量，提供14天超長續航。

兩款realme Watch 2系列智慧手錶均具備90種運動模式，除常見的重訓、跑步外，另外加入排球、太極拳等罕見模式，realme Watch 2 Pro還可透過精準的GPS&Glonass高精度雙衛星定位系統，無須攜帶手機也能紀錄運動軌跡；此外，針對大家關注的健康議題， realme Watch 2 系列也提供24小時自動心率監測及血氧濃度偵測，經由觀察realme Link APP上的數據變化提早警覺異常提前把關，做好自主健康管理，防範任何風險的產生。

近期順應防疫需求，居家辦公已成為多數人的工作型態，realme Watch 2 系列貼心具備久坐提醒、喝水提醒功能，讓生活適時的喘口氣，如果壓力大想放鬆，開啟冥想模式即可放空思緒進行深層呼吸，平日洗手也不用擔心浸水損壞，支援IP68防水防塵認證，在1.5公尺深的水域可待30分鐘；不僅如此，隨著realme AIoT產品越來越豐富，智慧手錶不僅可做到音樂控制及遠端拍照，未來還可進一步成為智慧控制中心，透過手錶來設定realme智慧家居等產品，落實智慧潮玩生活願景。

realme Watch 2售價新台幣1,499元，於6月9日上午10點正式開賣，首賣當天推出現折200元限定優惠，只需1,299元即可擁有90種運動模式的智慧手錶，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃，也可至電商合作夥伴∶PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物下單。

realme Watch 2 Pro售價新台幣2,499元，已於各大通路正式販售，心動的real迷歡迎前往realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物購買，也可至線下realme品牌專櫃、遠傳電信和神腦國際門市選購。

(科技)