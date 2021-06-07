新冠肺炎本土疫情持續延燒，許多民眾自主封城減少外出次數，原本熱鬧的西門町已不見往日的逛街人潮。（資料照）

目前新冠肺炎疫情仍未穩定，行政院於今(7日)上午宣布，延長全國的三級警戒管制，為期兩週至28日止，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，此消息曝光後，引發各界關注。入口網站《yahoo奇摩》今對此發起網路民調，詢問網友「三級警戒延長，你對台灣政府的防疫有沒有信心？」截至14時許，已有6000人進行投票，其中有6.2%網友說非常有信心、20.2%還算有信心、27.2%不太有信心、40.1%完全沒信心、6.3%為不知道和沒意見。

行政院發言人羅秉成7日表示，針對目前疫情仍未穩定，院長蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。蘇貞昌表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。

《yahoo奇摩》從今天發起「三級警戒延長到6/28，對你的影響大不大?」的網路民調，投票時間至10日止，並指出台灣三級警戒確定超過一個月，各校也停課到暑假，面對史上最長的暑假，也讓許多家有學童的家長十分擔心。該民調其中一題詢問網友「三級警戒確定延長，你是否會擔心台灣疫情？」有60.7%表達非常擔心、22%有點擔心、5.8%不太擔心、6%完全不擔心、5.5%不知道和沒意見。

至於該民調詢問「三級警戒延長，對你的影響如何？」則是有48.5%網友說影響很大、28.8%有點影響、12%不太影響、6.1%沒有影響、4.6%不知道和沒意見。

(中時新聞網)