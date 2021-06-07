三級警戒延長至6/28！ 陳時中：會持續做滾動式調整

中央流行疫情指揮中心今(7)日宣布，因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，請全國民眾與政府共同持續努力，嚴守社區防線。指揮官陳時中表示，未來還會視疫情滾動式調整。

陳時中表示，三級警戒延長至六月二十八日，再度提醒整個強化措施，請大家務必遵守，外出全程配戴口罩，沒帶直接開罰，盡量避免不必要的活動與集會。

一般勞工上班以及職場部分，應遵守企業持續營運指引防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施．如異地或遠距辦公，彈性時間上班，至於公共場域、大眾運輸也要加強清消。

陳時中也說，這段時間將持續關閉休閒娛樂、觀展觀賽及教育學習場所，也會嚴查所有不得營業之休閒娛樂場所，違反者將嚴格法辦；餐飲部分將維持外帶政策，至於賣場及超市會加強人流管制，呼籲民眾少去多買，一次購足。

醫院除例外停止開放探病，陪病者限一名，停止開放探視長照機構住民，強化人員及門禁管理，非必要也避免住民請假外出。

全國疫情第三級警戒相關措施如下：

一、民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰。

二、經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，並對違法營業的業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。

四、結婚不宴客，喪禮不公祭。

五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。

六、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

七、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。

八、自我健康監測，有症狀應就醫。

九、營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

十一、公共場域、大眾運輸加強清消。

指揮中心說明，針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病(例外情形除外)，住院病人的陪病者以1人為限，執行至全國三級警戒降級為止。至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要的人員進出，同時持續落實每日工作人員、服務對象與陪住人員等體溫及健康監測，掌握其COVID-19暴露風險情形。

指揮中心強調，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。

(中時 )