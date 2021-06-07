台灣本土新冠確診人數仍居高不下，並有電子上游員工染疫，增添台股不確定因素，據此，資金轉向債市尋求避險！台股掛牌債券型ETF今幾乎全面翻紅！全球主要債市，上周包括全球政府債券、通膨連結債及信用債等單周多小幅收紅，其中又以美國與歐洲高收益債表現相對較佳，反映了基本面持續轉佳、風險情緒正向等因素。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大主要債市皆迎來資金淨流入，其中投資級債以36.3億美元的淨流入居首，高收益債則由前一周的淨流出轉為單周淨流入約1.5億美元，動能恢復。

台股掛牌的債券型ETF中，以美國長債平均表現最靚，包括:永豐20年美公債(00857B)、新光美債20+(00832B) 、中信美國公債20年(00795B) 、凱基美債25+(00779B)、FH20年美債(00768B)、群益25年美債(00764B)、富邦美債20年(00696B)漲幅均逾1個百分點。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶認為，隨著時序接近下半年，市場可能會開始逐漸反應購債的縮減，美國10年期公債殖利率有可能會往1.8%至2%區間接近，故在投資上首重維持較短存續期，降低來自利率波動的風險；此外，受惠於美國基本面強勁復甦，目前對具有較佳殖利率的美國高收益債看法正向，但其中評等較低的債券違約率仍偏高，加上低評等回復率目前也較低，選債時建議應聚焦較高評級（B、BB以上）的美國高收益債，控制信用風險可能對投資組合帶來的衝擊。

在風險及觀察指標上，謝佳伶表示應留意後續美國服務產業相關價格是否持續走升；此外，因目前市場對於解封後的經濟預期相當樂觀，若下半年經濟數據出現遜於市場預期時，也可能會出現波動，相關風險應該留意。

(時報資訊)