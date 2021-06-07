由於近來企業遭到重大網路攻擊的事件頻傳，美國數位官員周日加大了對此類事件的施壓力道，並揚言拜登總統正在考慮所有選項應付這日益升高的威脅，其中也包括軍事措施。

當被問及是否考慮採取軍事行動時，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周日接受媒體訪問時表示，拜登政府正在考慮「所有選項」，使國家免於受到勒索軟體犯罪份子的攻擊。

雷蒙多並未多加說明這些選項為何，但表示當拜登總統本月與俄羅斯總統普京會面時，會將這個話題列入議程。由於網路攻擊的威脅不斷升高，促使拜登政府對涉嫌「窩藏人犯」的俄羅斯採取更激進的立場。

雷蒙多表示：「在我們考慮可能的影響、後果或報復行動時，我們不會排除任何選項」。

上周末全球最大肉類加工廠與供應商JBS成為駭客攻擊的最新目標，以及上個月美國最大的輸油管道遭到勒索軟體攻擊，引發對食品和燃油供應中斷的擔憂。

美國能源部長Jennifer Granholm在接受媒體訪問時表示，美國的對手有能力關閉美國整個電網，「整個能源業遭受了數千次攻擊」。

最近那些備受關注的攻擊事件，已經促使拜登將俄羅斯窩藏駭客的問題列入與普京會談的議程。

美國官員表示，白宮擬利用6月16日的高峰會向俄羅斯領導人傳達明確的訊息。部分網路專家表示，白宮的下一步，可能是破壞用於進行此類駭客攻擊的電腦伺服器。

美國官員也將要求民營企業對這類攻擊更加警覺，以及更加透明化。交通部長Pete Buttigieg表示，5月對美國最大燃油輸送公司Colonial Pipeline發動的攻擊造成汽油供應一度短缺，這顯示民間企業遭駭客攻擊對全國造成的影響。

能源部長Granholm表示，企業被鎖定時，應當向聯邦政府發出警告，她並要求企業不要向攻擊者付款，「你不應該為勒索軟體的攻擊付款，這只會鼓勵惡徒」。雖然她反對為勒索軟體付款，但也表示她不確定拜登或國會是否準備禁止這類付款。

(時報資訊)