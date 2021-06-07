竹北市自強七街立體停車場BOT案，完工後新竹縣將有首座影城的示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣座影城的竹北市自強七街立體停車場BOT案，7日在防疫相關規定下，由縣長楊文科與龍享廣場公司董事長魏博元進行上梁典禮，未來半年將進行室內裝修及招商作業，預期明年中旬開幕營運。

縣長楊文科指出，該BOT案民間投入金額達16億元，同時也讓新竹縣榮獲財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名的肯定，感謝龍享公司及英城營造公司，目前疫情嚴峻時刻，對公共建設仍然持續不斷努力。

楊文科強調縣府除要求BOT案的工程品質外，民間機構更要依照中央流行疫情指揮中心公布的指引及縣府相關防疫政策，落實工地防疫及管理措施。

此BOT案停車規畫599席汽車格及267席機車格，並導入智慧化綠能停車系統，提升停車入場、離場及繳費等速度，期望能舒緩竹北地區的停車需求，讓竹北停車更加科技化，更能創造近千人的就業機會。

龍享廣場公司董事長魏博元表示，該工程也積極配合政府的防疫措施，工地落實實名制、施工區域進行分流控管等，避免出現防疫破口。

魏博元並說，此案是新竹縣重大的停車場設施BOT招商案，規畫地下一層地上十層，在竹北市打造五星級電影院與特色美食商城，影城將擁有15個影廳1500個席位，未來視疫情發展如順利，期望能在明年年中開幕。

另外，龍享為敦親睦鄰也打造300坪公益空間，提供多元化的生活消費及休閒享受，除服務新竹縣龐大的消費人口外，也希望能吸引大新竹及苗栗地區民眾前來消費的新亮點。

(中時 )