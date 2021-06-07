基襪3連戰以紅襪全勝告終，連輸兩戰的洋基原本有機會在7日扳回一城，但9局下半主審要命的誤判讓紅襪殺入延長賽，在第10局以6-5險勝。這個誤判相當誇張，9局下半洋基攻占一三壘，歐多爾(Rougned Odor)打到兩好三壞，一顆明顯偏離好球帶的外角球，歐多爾把棒子一甩以為是四壞球，主審卻突然拉弓宣布三振！

Great strike three call by this ump in the Yankees - Red Sox game. 😂 pic.twitter.com/Zsi1vtZmEU — “This Guy Greg” (@CallMeGreg4) June 7, 2021

紅襪捕手接球之後沒有挪動手套太多，那球怎麼看都是外角球。洋基三壘指導員上前抗議，遭驅逐出場，首席教練稍後也被驅逐。紅襪10局上進帳2分，洋基下半局只打回1分而飲恨。

總教練布恩(Aaron Boone)說：「我們非常挫折，有些情緒已經掩蓋不住。」他並不是全怪主審的誤判，洋基近10戰吞下8敗，跌至美東第4，本身問題重重，紅襪各方面表現都超過他們，贏得不僥倖。

洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)近況奇差無比，他因左大腿四頭肌拉傷休兵兩周，5月底回歸後23打數狂吞11次三振，打擊率僅有0.087。此戰他在8局下擔任代打，4球遭到三振，退場時引來主場觀眾的噓聲。

隨著「黏黏球」爭議延燒，洋基自豪的王牌投手寇爾(Gerrit Cole)也被捲入其中，讓布恩的心事又添一樁。雙城打者唐納森(Josh Donaldson)前日對媒體暗示寇爾在偷用松焦油等黏性物質，以增加球的轉速。唐納森說：「4個小聯盟投手被抓包禁賽之後，寇爾的球轉速就變慢了，這是巧合嗎？」

(中時新聞網)