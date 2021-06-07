美國拜登政府與G7相繼推出全球企業最低稅率15％的概念，預計7月舉行的G20會議也會討論，KPMG安侯建業指出，台商若享有當地租稅優惠或在低稅率國家，可能要留意實質稅率達標與否。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務副總經理廖月波指出，以台商常利用的新加坡或是香港公司而言，名目公司所得稅率17％及16.5％皆大於全球最低稅率，但因為是屬地主義課稅，大多公司在該地實際繳稅的有效稅率皆小於15％。

另外，由於各國為吸引外資所祭出的租稅優惠政策也會降低實質有效稅率，像近年因貿易戰而至東南亞國家設廠，許多台商就有享受當地政府給予的所得稅減免，在租稅優惠下，有可能在全球最低稅負稅率法令通過後，台商可能需補繳稅而喪失部分租稅減免優惠。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫觀察，以美國為例，據統計大約有120家公司稅前淨利在20億美元以上，但這些大型公司中有很大一部分繳很低的稅甚至可以獲得退稅，因應租稅公平與稅收，各國皆想辦法支應疫後的紓困振興方案與大型基礎建設支出，全球最低稅負的推行將勢在必行，台商須審慎以對。

全球最低稅負的計算概念上是基於企業的全球的稅前帳面所得來計算公司的稅率，廖月波表示，雖然幾個大國對於實施最低稅負有共識，但不論美國或G7皆尚未說明認定所得之方法及實施細節，比方說所得認定是否全球都根據IFRS國際財務報導準則，亦或各國一般公認會計準則（GAAP）來計算。推論在計算稅負時，將不會僅參考各國名目稅率，較有可能是以公司在各國實際負擔稅負為準。

雖然美國跟G7都有指出全球最低稅負制主要針對的是跨國大型企業，但身兼海外業務發展中心偕同主持會計師丁傳倫提醒，之前OECD 2015年公布稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）15項行動計劃報告，已開發國家正積極修法以打擊避稅行為，也迫使其他開發中國家不得不跟進以保護各自稅基。

這次推動全球最低稅負制的意義不僅僅是為了增加稅收，也彰顯各國對於打擊不當利潤配置以規避稅負的決心，稅務資訊勢必也將更透明。像是美國拜登政府就擬增加IRS預算，增強IRS查核資源，KPMG國際會員所也分享各國政府為因應疫情加劇的財政惡化情勢，已逐漸加強對企業的查核。

因應稅務查核浪潮，除了大型台商應關注後續立法進度以評估對集團總稅負的影響，所有跨國企業都應檢視現行稅務政策與利潤配置並積極管理稅務風險。

(工商 )