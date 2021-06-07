京元電竹南廠6日晚間獲准復工，7日上午，員工上班進入廠區大門都須嚴格驗查。（謝明俊攝）

京元電竹南廠持續清空外籍員工宿舍。（謝明俊攝）

京元電竹南廠持續清空外籍員工宿舍，以遊覽車將菲籍移工送往造橋宿舍區。（謝明俊攝）

京元電竹南廠持續清空外籍員工宿舍，以遊覽車將菲籍移工送往造橋宿舍區。（謝明俊攝）

苗栗京元電竹南廠復工後7日上午員工上班進入廠區須接受嚴格驗查

京元電竹南廠停工2天後，6日晚間19時20分，在中央流行疫情指揮中心的同意下，依照分艙分流的規定，降載復工。7日上午，京元電員工陸續抵達廠區大門，由公司保全人員依序檢查刷卡後才得放行入內，卡片刷不過的員工，一律不准放行，門禁管制比過去嚴格許多。

京元電爆發員工群聚感染後，至6日為止共有195名本地及外籍員工確診，京元電在疫情前進指揮所的建議下，從4日晚間7時開始停工24小時，將旗下竹南、新竹、銅鑼等7個廠區全數停工，並依照疾管局清潔的方式進行清消。

京元電表示，停工期間，公司並根據防疫需求對公司設備、工作流程等進行調整，例如，無塵室的換氣頻率每分鐘換氣一次，比醫院規定的15鐘還嚴格，進出無塵室的Air Shower降載進出，降低人員接觸風險。

京元電說，為落實人員分流措施，生產線員工不只人員分流，工作樓層、置物櫃都不得跨區，互不交流。常日班也從7日起啟動A、B、C三組分流工作。公司並從6月2日起就規定，員工上班前必須在防疫APP填寫健康明書，由駐廠醫護負責看管有狀況的員工，取消有狀況員工的門禁。而廠區篩檢站將持續運作，有症狀者直接做PCR檢測，不得進入廠區。

7日上午一早，竹南廠員工陸續抵達大門，接受保全人員檢測後進入廠區，開車員工另行由側門進出，與步行員工分流，而因接受分流另行安置在造橋談文村外籍移工宿舍的菲籍移工，則由公司派遣巴士統一接送進公司上班。

而公司外籍員工宿舍分流搬遷工作，7日仍持續進行中，所有快篩陰性的菲籍移工都已陸續搬移至造橋的移工宿舍安置，外籍員工宿舍並在全部人員清空後展開全面清消，清消完成後，公司再安排變更宿舍用途。

(中時 )