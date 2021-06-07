中租控股（5871）7日宣布，旗下新加坡子公司—中租金融服務公司（Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd. ），完成1.68億美元聯合授信合約簽署。因銀行團超額認購，中租控股發起依據ESG、CSR精神分配額度，創下業界聯貸首例，用以號召整體產業鏈加入永續經營與發展。

此次聯貸案由日商瑞穗銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦，並獲得華南銀行、彰化銀行、土地銀行、第一銀行、合作金庫、台灣銀行、玉山銀行、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行、高雄銀行等10家銀行熱烈認購，超額認購率達145%，最終以原訂募集上限1.68億美元結案。

中租控股長期推動E（環境保護）、S（社會責任）、G（公司治理），致力於企業永續經營，與國際接軌。這次聯貸案之額度，因銀行團踴躍認購，特別參考各參貸銀行的ESG、CSR（企業社會責任），而給予分配，希望藉此引導並鼓勵整體產業鏈以及供應商，更加積極投入環境永續、社會參與、以及公司治理的領域，與中租控股共創永續經營、永續發展的未來。

中租控股除了本業亮眼的財務績效，也持續在ESG領域獲國內外多項肯定，包括入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股；最新獲選第七屆台灣上市櫃公司治理評鑑排名前5%，共6次入選；連續2年獲選「台灣永續指數（FTSE4Good Index）」成份股；連續6年入選摩根史坦利（MSCI） 全球永續指數成分股、公司治理100指數等，積極扮演社會公民的角色，獲得各界肯定。

(工商 )