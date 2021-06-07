黃豆期貨價格自5月27日迄今回升逾5％，街口投信表示，除了因美國銷往大陸黃豆大增外，巴西今年6～9月將有5個州的降雨非常稀少，正面臨90年來最嚴重的乾旱，這都是支持近期黃豆價格反彈的關鍵，顯示今年的農產品生長仍深陷異常氣候的影響中，提供黃豆期貨價格一定程度的支撐。

黃豆期貨於5月下旬的累積跌幅一度達8.5%％，街口投信分析，除反映播種進度超前與天候降雨得宜外，傳言中國政府禁止銀行出售農產品相關商品，並對農產品進口審查趨於嚴格，使得投資人擔憂部分貿易商將不得不取消原先的訂單，成為壓抑黃豆價格的主因之一。

不過，美國農業部公布，截至5月20日當周的黃豆淨銷售高達24.8萬噸，高於前一周的9.6萬噸，一掃中國黃豆需求驟降的擔憂，黃豆價格因而獲得顯著反彈，累計自5月27日至今，黃豆期貨價格強彈5％。

除此之外，巴西農業部天氣監測局已於6月初發布首個「緊急乾旱警報」，表示今年6-9月將有5個州的降雨非常稀少，當地的農產品分析機構AgRural更是稱巴西正面臨90年來最嚴重的乾旱。

街口投信認為，這是支持近期黃豆價格反彈的另一個關鍵，顯示年今年的農產品生長，將深陷異常氣候的影響之中，同時給予黃豆期貨價格相當程度的支撐。

(工商 )