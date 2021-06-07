【旅遊經 編輯部報導】

為了居家防疫，許多民眾採買，紛紛改變消費模式改換在訂購平台網購，而各地方政府不僅為了農民，推出蔬果箱等，為了民眾也能將新鮮食材直接寄送消費者家中，民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，如新北綠竹筍網購平台、全國漁會三重示範魚市場網路商城、台北市農會也推出網路商城、新北果菜鋪蔬果箱、霧峰區農會推出「蔬菜箱」、屏東「防疫屏安箱」等！

新北市是全國綠竹筍最大產區，而綠竹筍主要產季為6-9月，種植面積約2,328公頃、年產量1萬2,757公噸，每年產值可達17億元。主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山。新北綠竹筍的品質優良，在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。新北市農業局為讓民眾在家也能品嘗鮮美的新北好筍，整合許多線上平台包括直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等，設置「新北綠竹筍e易購」專區。新北三重示範魚市場網路商城商品種類非常多，尤其是主打的魚片型或是清肉的商品，讓小家庭或是無法單吃整條魚的民眾喜歡。魚市場也特別推出4種防疫組合優惠，滿足一家老小愛吃魚的需求與口味。

自然屋集合了各縣市農產品，在臺灣直送水果、蔬果箱等！業者以有機、產銷履歷安全安心農產為主，從產地出貨，減少接觸感染風險，當季蔬果，如陽明山冠軍綠竹筍等。不僅提供國人出貨服務，也服務在日本的台灣民眾，增設在臺日本人購物專區，對「日」，提供蔬菜箱、水果箱、水產箱等服務，可以日本直送愛文芒果、鳳梨、玉荷包、黑葉荔枝等，對「台」目前在防疫期間，針對新北市、臺北市採專車直送方式宅配到府。新竹市政府與新竹市農會推出防疫安心蔬菜箱，滿10箱可宅配送到家，提醒只限新竹市！

屏東縣政府為了讓民眾品嚐到來自產地最當季、最新鮮、最美味的蔬菜、水果、漁產、畜產等商品推出「防疫屏安箱」，訂購平台的產品豐富，除了有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱外，也有單品可以選購，像是生鮮豬肉、雞肉香腸、午仔魚一夜干、泰國蝦、石斑、青斑等產品，還有漁產料理包。水果則有當季的百香果、芭樂、芒果、紅龍果、香蕉、黃金果等。其中屏東是台灣泰國蝦的養殖大縣，全縣約有1,600戶從業，主要分佈在鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1,380餘公頃，年產量約6,000公噸，民眾亦可以在「防疫屏安箱」平台中購買。

最近由於COVID-19疫情影響，民眾希望減少出門採購食材，這時侯防疫物質平台正是最好的幫手，能安心在家線上買菜。

(中時新聞網)