日本前首相東條英機等7名二次世界大戰的甲級戰犯，在1948年被處死後，骨灰下落成謎逾70年。日本學者從美國解密的公文發現，這7人的骨灰已被美軍撒入太平洋。

日本「共同社」報導，東條英機等7名甲級戰犯在處死後，遺體沒有還給家屬，外界猜測骨灰被灑在東京灣或是太平洋，但真實狀況始終是昭和史（日本昭和天皇裕仁在位期間的1926年到1989年）上的謎團。

日本大學生產工學部講師高澤弘明從美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration, NARA）取得兩份美國已解密的極機密公文，發現載有被遠東國際軍事法庭（東京審判）判處絞刑的東條英機等7名甲級戰犯的骨灰下落。

報導指出，這是首次找到具體記載甲級戰犯骨灰處理方式的美軍公文。

這兩份公文是二戰後盟軍占領日本時期，進駐日本並在橫濱市設立司令部的美國第八軍團所發出，一份日期是7人被處決的1948年12月23日，另一份是1949年1月4日。

公文記載，時任美軍少校佛萊爾森（Luther Frierson）是處理7人骨灰的負責人，他提出「戰犯處決和屍體最終處理相關詳細報告」，記錄當時經過。

公文顯示，1948年12月23日凌晨零時過後，東條英機等7人在東京的巢鴨監獄中執行死刑，當時佛萊爾森也在場。

7人的遺體在凌晨2時10分用卡車從監獄運出，約1小時30分鐘後抵達橫濱市內的美軍第108經理軍墓登記排（Quartermaster Graves Registration Platoon，現為橫濱綠之丘高中），上午7時25分運往橫濱市的火葬場（現久保山火葬場），上午8時5分火化。隨後7人的骨灰被分別裝入骨灰罈，運往美國第八軍團使用的飛機跑道。

佛萊爾森在報告中寫道：「我乘坐聯絡機飛至橫濱以東約30英里（48公里）處太平洋上空，親手把骨灰撒在廣闊的區域」。

橫濱市透露，跑道位於距離火葬場約2公里處的橫濱市中區若葉町。

從公文中可看出，7人的骨灰在執行死刑當天就被撒入太平洋，但沒有記載確切的時間與地點。

東條英機的曾孫、今年48歲的東條英利受訪時說，骨灰能回歸自然，總比被丟在不知道什麼地方好。

曾任駐日盟軍最高司令官總司令部（GHQ）外交局長的塞鮑特（William Joseph Sebald）在其書中寫道，為讓這些人的墓將來不會被神化，決定以撒骨灰的方式處理。

(中央社)