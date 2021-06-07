台灣長鬃山羊在桃山瀑布步道及京華橋現蹤。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

「台灣最美麗的鳥」藍腹鷴家族出來覓食。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場生態多樣性，吸引許多遊客遠赴探訪，疫情期間，武陵農場與東勢林管處巡護員前往避暑秘境「桃山瀑布」巡查，幸運與「台灣最美麗的鳥」藍腹鷴及難得一見台灣長鬃山羊不期而遇，直呼是大自然送給大家最神奇的邂逅。

武陵農場副場長胡發韜表示，近日巡護員前往「桃山瀑布」巡查，驚見藍腹鷴家族，1隻母鳥帶3隻亞成鳥覓食，形成藍腹鷴家族在武陵地區枝繁葉茂族群繁衍盛況。農場致力推動場域的生態保護，加上多年來友善環境耕作自然復育成效有成，以往桃山瀑布步道常見公母成鳥一對，近日卻發現「鳥」口增加的意外驚喜。

不僅如此，台灣特有種保育類台灣長鬃山羊也在桃山瀑布步道現蹤；另，京華橋也有長鬃山羊雄偉蹤影。武陵農場表示，台灣長鬃山羊以往只出現在雪山圈谷一帶，首次在武陵農場桃山瀑布步道被拍到，場方人員推測，可能是受疫情影響，遊客及車輛等減少，野生動物紛紛跑出來了。

胡發韜指出，台灣長鬃山羊比起山羌更珍稀且難得一見，警覺性非常高，體積是山羌5-6倍大，是台灣最大的野生牛科類保育類動物，以台灣野生動物來說，是非常雄壯威武。而藍腹鷴是台灣特有種的稀有保育鳥類，因羽色華麗，又稱為「華雞」，與帝雉、環頸雉並列為「台灣3大雞」。

胡發韜也呼籲社會大眾，在野外巧遇野生動物時，應養成「不接觸、不干擾、不餵食」的3大好習慣，共為環境資源維護及保育盡分心力，讓武陵物種生態更加多元精彩。

(中時 )