台灣在經歷長達近一年的嚴峻旱情後，近期梅雨鋒面大發威，全台水庫都有得到一定程度的挹注，旱災中央應變中心今(7)日召開水情會議，除了放寬工業用水節水率外，二期作川流水灌區在梅雨助攻下河川水位恢復正常，因此南投、高屏二期作可著手耕作工作，農委會農田水利署長蔡昇輔證實，最快6月底高雄二期作區便可供灌。

蔡昇輔表示，因為這幾波梅雨讓南部許多河川回到原本的水位，因此農水署將依照既定灌溉計畫實施供灌，高雄500多公頃的二期作區因為需要農事以及育苗的準備工作，預計6月下旬可開始供灌；屏東雖然也有二期作，但主要仍以一期作以及各樣水果、雜作為主；另外，由於稻作的耕作是依據氣候由南而北，灌溉時間會有所差異，南投二期作約2000多公頃大概會在7月供灌。

蔡昇輔指出，彰化、雲林因為沒有水庫，是靠川流水灌溉，目前水量恢復正常，也可按照往年期程灌溉；嘉義、台南稻作位於烏山頭-曾文水庫灌區，雖然水庫集水區在這兩波梅雨下有挹注，但水情依舊吃緊，灌溉期程還得端賴後續水情再行決定，不過少數河川引水灌區就不受水庫蓄水量影響，可以按照往年灌溉時間來灌溉。

蔡昇輔說，川流水灌區由農水署依照灌溉計畫公告供灌，水庫灌區則由經濟部水利署和農水署共同討論決議，後續供灌策略仍在內部討論中。

(中時 )