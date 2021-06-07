導電漿料大廠勤凱科技（4760）公告5月營收為1.56億元，續創歷史新高紀錄，並較去年同期成長48.66%；累計1～5月營收7.32億元，較去年同期成長60.72%。

勤凱表示，下游產業需求仍持續強勁，尤其車用電子、5G相關產業對被動元件的大量需求，以及太陽能產業需求持續暢旺，整體訂單能見度已可到八月，配合公司新增產能加入，今年可望迎來營收逐季創歷史新高表現。

為滿足客戶訂單需求，勤凱已積極開展擴產作業，目前新設備及生產人力均已陸續就位，擴產效益可望自第三季起陸續顯現，預期下半年營運將再進一步成長。勤凱指出，歐美經濟陸續解封，先前受壓抑的汽車、5G市場再度回復快速成長軌道，被動元件市場規模穩定擴大，從被動元件廠稼動率、出貨量持續拉高，以及持續擴產的動作發展來看，勤凱的被動元件導電漿出貨成長可期。

因應近期國內疫情升溫，勤凱也積極配合中央防疫政策，落實相關防疫措施，依照企業持續營運防疫指引作業，包括上班人員全程配戴口罩，每天體溫監測並記錄，工作環境每日消毒等，並建立員工健康監測和追蹤機制，以維持產線正常運作。

(工商 )