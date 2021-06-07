Mini LED平板新品正式量產，帶動Mini LED供應鏈業績成長，本土大型研究機構指出，GIS-KY（6456）坐擁四大利多，2021年營運穩健，2022年可望維持成長，給予「買進」投資評等，目標價135元。

GIS-KY於7日奮力上攻，抵禦大盤高度波動，終場大漲逾半根停板、收108元，資金認同度可見一斑。

法人指出，GIS-KY營運利多包括：一、預估2021年整體iPad、MacBook出貨量增加一成以上，因GIS-KY有70～80％營收來自iPad、MacBook，可望受惠。二、切入Mini LED iPad背光模組業務，此部分單位售價增加20～30％。三、GIS-KY的MacBook分額從 30％提升至40％、產能增加。四、低毛利率智慧機業務占比持續下降，帶動毛利率提升。此外，現金殖利率約4％，亦可提供下檔支撐。

展望2021年，GIS-KY營運維持穩健，筆電、平板仍受惠於在家工作與學習需求。雖然2022年筆電與平板成長幅度可能趨緩，GIS-KY以美系客戶為主，受惠於自製CPU與新面板技術，出貨量成長可望優於產業平均。此外，GIS-KY與美系客戶具長期合作關係，為研發新產品潛在供應商之一，未來若擴展至新業務如擴增實境（AR）、混合實境（MR）裝置或指紋辨識模組，可望提供潛在上檔空間。

(工商 )