新北確診數降至百人以下 侯友宜卻嚴肅了：我非常非常擔心...

本土確診，累計4905例；市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日新增個案中，三重區增加12人、板橋區10人，中和區9人，都比昨天明顯減少，「但我要憂心忡忡提醒市民，不要看到數據下降，就覺得疫情降下來，只要稍有不慎，隨時會有下一波高峰」。

侯友宜說，新北市累計確診4905例，其中解除隔離有1407人，陸續都已安排返家，今天新增82例雖然比昨天160例下降，但他要憂心忡忡提醒市民，還有很多隱藏在社區的確診個案沒找到，大家不要看到數據覺得疫情降下來，要隨時做好準備、作最壞的打算。

侯友宜說，稍有不小心沒做好防疫，就可能會有下一波高峰期到來，大家要更努力、更認真，才有機會把疫情控制下來。

尤其蘆洲區這3天看到明顯上升，明天永安公園以及新莊部北成立快篩站，請蘆洲民眾趕快去快篩。

台大公共衛生學院教授陳秀熙，則肯定民眾的努力配合，表示三級警戒有效，他以澳洲墨爾本防疫為例，墨爾本與新北市人口大約相近，就是400～500萬中間。他表示，畫一條紅線，極限值控制在200以下，就可控制疫情。

新北市在第一波板橋、中和疫情控制下，第二波能不能守住，隱性感染者在職場機構、長照機構一定要嚴防，不要造成社區流行。

陳秀熙指出，大範圍疫情有控制住了，但是小型的群聚感染，是後面的流行，一定要守住。不要超過200的界線，是未來大家一起努力的目標。

(中時新聞網)