南投縣分配疫苗數量。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府呼籲中央，趕快核發緊急採購授權。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府公布東南亞各國採購疫苗授權情形。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱表示，縣府已籌足6.4億元，並洽妥「盛弘醫藥股份有限公司」，依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查及辦理相關事項，進口國際、WHO認證的BNT／輝瑞疫苗80萬劑。

林明溱說，除了中央政府直接受理的美國捐贈的75萬劑疫苗，及日本已送達的124萬劑AZ疫苗，沒有任何需要原廠授權原廠直接供貨的規定外，包括佛光山、郭董的永齡基金會申請採購的疫苗，都還未獲「緊急使用授權（EUA）」；南投縣政府自籌6.4億元，想方設法採購80萬劑品質最好的BNT／輝瑞疫苗，不為別的，「因為沒有什麼會比救人命更優先的了」，一旦80萬劑疫苗買到、送達，只求南投縣民能優先施打，剩餘的樂見中央分配給其它縣市最需要的施打對象。

林明溱說，南投縣政府全心全力配合中央防疫抗疫，如能成功採購80萬劑疫苗，等於是協助中央紓緩全台疫苗不足，造成台灣人民的焦慮憂心。地方協力中央，當然最期待的就是中央、地方政府及藥商共同合作，更希望中央盡快核發緊急授權（EUA）給縣府委託的廠商，相信這也是中央在通過莫德納、AZ疫苗緊急授權後，食藥署進而證實正積極作業輝瑞／BNT、嬌生疫苗緊急使用授權（EUA）的目的。

南投縣政府指出，依據媒體報導資料，國際上允許地方政府或企業進口新冠肺炎疫苗的東南亞國家，已有新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼。而依照中央宣布的最新疫苗採購及捐贈數量，全台2357萬多人民，至今中央政府採購的只有88萬劑的AZ及莫德納疫苗到貨，加上日本捐贈的124萬劑，全台到貨疫苗總數只有211萬劑，即使加上美國承諾捐贈的75萬劑，遠不足供應全台1成5民眾施打第一劑。

林明溱說，南投縣到今天只分配到9900劑疫苗，只占全台已配發疫苗的百分之1.2。只要南投縣府成功採購80萬劑，等於足可供全縣40萬人施打2劑，不僅全縣民眾，人人都有救命的疫苗可打，而考量第一、二劑需要一定等待時間，在全縣民眾打完第一劑後，縣府也樂意由中央統籌，和其它縣市民眾分享優質獲美日採用施打的BNT／輝瑞疫苗。

依據衛福部「COVID-19 防疫關鍵決策網」公布資料，到6月6日止，全台染疫病例達1萬1298人，死亡260人，死亡率2.3％，已高於WHO公布的全球新冠肺炎死亡率2.15％。

林明溱長說，疫苗晚打一天，就會有更多台灣人民生命遭受新冠肺炎的威脅與戕害，希望中央和南投縣政府這次能站在一條線上，都把救人命列為第一優先，共同促成南投縣政府委託藥商採購80萬劑BNT／輝瑞疫苗，並早日運抵台灣，為南投縣民及更多台灣人民接種救命的疫苗。

(中時 )