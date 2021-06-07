基隆市仁愛區南榮路某間檳榔攤傳出有民眾在店內地下室聚賭，警方接獲通報，到場查獲5人，其中有3人未配戴口罩，並查扣賭資、賭具等，全案依賭博罪嫌移送法辦，此外，因違反室內不得5人以上聚會防疫規定，員警依違法「傳染病防治法」，函報基隆市政府進行裁罰。

據了解，年約28歲許姓檳榔攤負責人，昨天晚上9點多找來4名年約30歲友人，在店內地下室以麻將牌為賭具賭博，基隆市警察局第一分局南榮路派出所接獲通報後，由所長傅雄麟帶領巡佐廖政彥、警員蔡至翔、林秉毅前往店內查看，聽見吵鬧聚賭聲從地下室傳來，立即下樓盤查。

警方當場查獲許男等人，其中3人未配戴口罩，並於現場查扣賭資8900元、賭具，許男坦承以每局100元抽頭，訊後依賭博罪嫌移送法辦基隆地檢署偵辦；由於全國防疫等級為第三級警戒，禁止室內5人、室外10人以上聚會，員警也依違法「傳染病防治法」，函報基隆市政府進行裁罰。

第一分局分局長楊効宜強調，疫情期間警方對於治安維護絕對不會鬆懈，也呼籲民眾疫情當下，一定要遵守防疫規定，作好防疫工作，切勿心存僥倖以身試法。

(中時 )