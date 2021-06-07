本土新冠肺炎疫情自5月中旬爆發以來，目前仍未降溫，行政院長蘇貞昌今裁示全台三級警戒再延長到6月28日，各級學校也配合停止到校上課至暑假，花蓮高中以下各學校也陸續採取多元評量或線上考試等方式，確保學生在家中線上學習的成效。

花蓮女中指出，學校期末考採取多元方式，以不影響學生繁星公平性為原則，方式包含繳交期末報告、線上考試、調整期末考配分比重等；不過學校目前正在進行高三重補修線上課程，各學科也陸續在討論是否開設暑期輔導課及後續上課的形式。

花蓮高中目前規畫取消期末考，調整期中考與平時成績比例，作為學期成績依據，校方表示，明天將開會討論，停課期間是否由老師設計多元評量方式，維持學生確實的學習態度與成效。

海星高中指出，在期末考時段會讓老師在線上進行多元評量，但還是得依照科目而定，若線上考試部分，主要會採用申論題、手寫題等，讓學生電腦前作答，並將答案拍照傳給老師評比，學期總評分部分，則是會放大期初、期中與平時成績比例，不採入期末考成績。

四維高中表示，期末考原則上不考試，以期初、期中考成績、平時作業及遠距教學6周出席率等，做為學期成績依據，不過仍待下午做更細節的決定。慈濟大學附屬高中則是採多元評量方式，不過也是待下午開會決定。

另外，國中小學校部分，花蓮縣政府教育處表示，國中小期末考都取消實體考試，改成線上多元彈性方式，參考現在線上教學的出席率，或是期中考成績、孩子的表現等綜合表現，來作為分數評量。

三級警戒延長至6/28！ 陳時中曝強化措施：會持續做滾動式調整

(中時 )