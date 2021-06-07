台中市交通警察大隊建議，若駕駛人遇「水漂現象」，應立即放開油門，握緊急煞車、緊握方向盤、保持車輛向正前方行駛、讓車輛自然減速直到恢復控制。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

近來梅雨鋒面通過，瞬間大雨導致路面積水，造成車禍事故；台中市交通警察大隊接獲數件，汽車快速行駛發生「打水漂」車禍意外事故，交警建議，用路人行車時若遇「水漂現象」，瞬間車輛失控，駕駛3自保動作，「放開油門」、「抓緊方向盤」、「勿踩煞車」，就能讓車輛緩慢恢復到原本的行駛狀態。

台中市交通警察大隊指出，在台74線快速道路6日發生1起車禍事故，1輛賓士越野車行經北屯路段往西屯區方向行駛，當時下雨造成路面積水現象，整輛賓士車瞬間失控，打橫衝撞中央分隔島，接著再撞擊路燈，在內側車道滑轉1圈後停止，前車輪爆胎，後車輪2輪軸脫離，車體受損，駕駛送醫救護，肇因仍待警方鑑定。

台中市交通警察大隊指出，當時賓士車疑變換車道，因路面積水，若車速過快，會導致路面積水來不及，順著胎紋排開，輪胎與路面間會夾一層水膜，導致車輛失去抓地力，以慣性方向滑動，就會產生「水漂現象」，車子會打滑導致失控。

台中市交通警察大隊建議，若駕駛人遇「水漂現象」，應立即放開油門，握緊急煞車、緊握方向盤、保持車輛向正前方行駛、讓車輛自然減速直到恢復控制、操作，例如，方向盤或踩煞車等有效控制車輛等。

(中時 )