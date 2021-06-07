戴姆勒集團在中國與北京汽車的合資企業計畫讓北京的兩處工廠增加工作時數，以便將賓士品牌汽車的產能提升45%。

戴姆勒持股49%的合資企業北京奔馳(BBAC)闡述了工廠升級計畫，以尋求公眾對於此次擴張的意見。

中國是全球最大汽車市場，對北京奔馳的需求正在飆漲。而中國是戴姆勒最大的市場，在中國銷售的汽車數量，超過美國和德國銷售總和。

北京奔馳去年在中國的汽車銷量來到創紀錄的61.1萬輛，較2019年的56.7萬輛增加8%。

北京奔馳沒有具體說明該兩處工廠的產能，但該公司此前曾指出，兩家工廠總產能為每年52萬輛。

據北京奔馳公布的一項檔案，北京兩家工廠的工作天數將提高到每年312天；而此前，其中一家名為MRA工廠為每年290天，另一家MFA工廠為250天。而其中一家工廠還將每天增加一個7.5小時的工作輪班。兩家工廠都將生產汽油車和電動車。

該合資公司由北汽控股擁有51%股權。

而除了北京奔馳外，戴姆勒明年將開始與吉利汽車合作生產電動智慧汽車。吉利汽車持有戴姆勒9.7%股份。

(時報資訊)