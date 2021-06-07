工紙大廠榮成(1909)受惠兩岸產能滿載、價量齊揚，2021年5月合併營收雙位數「雙升」創52.12億元次高，歸屬母公司稅前盈餘躍增至3.13億元、創2018年6月以來近35月高點。累計前5月合併營收201.78億元、歸屬母公司稅前盈餘11.11億元，雙創同期次高。

榮成5月自結合併營收52.12億元，月增達36.68％、年增達60.98％，改寫歷史次高。營益率7.94％，優於4月7.65％及去年同期0.19％。歸屬母公司稅前淨利3.13億元，月增達96.95％、較去年同期大幅轉盈，稅前每股盈餘（EPS）0.24元，雙創近35月高點。《造紙股》榮成5月營收飆次高 稅前獲利近35月高點。

合計榮成前5月自結合併營收201.78億元、年增達54.08％，改寫同期次高。營業利益17.42億元、年增達3.23倍，使營益率自3.14％跳增至8.64％。歸屬母公司稅前淨利11.11億元、稅前每股盈餘0.87元，較去年虧損0.6億元、每股虧損0.05元大幅轉盈，雙創同期次高。

榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，營運自去年下半年起明顯好轉。今年以來台灣需求暢旺、持續供不應求，中國大陸則因廢紙價格攀升，龍頭玖龍5月迄今已漲價達5次反映成本。榮成在成本壓力下營益率持穩，營收及獲利動能則受惠顯著躍升。

產能方面，榮成彰化二林廠新添的年產能20萬噸紙機持續順利試產，將使台灣產能增加至85萬噸、集團總產能推升至385萬噸。而湖北榮成尚有一台年產能35萬噸新紙機的投資計畫，目前預計2024年投產、於2025年將集團總產能拓增至420萬噸。

因應紙器需求暢旺，榮成亦展開紙箱廠擴產計畫，規畫斥資20億元用於台灣3座紙箱廠，其中整合神岡廠產能的雲林廠已順利調整完畢投產，龍潭廠、路竹廠擴產預計今明2年陸續完成，屆時產能可望自3.6億平方公尺推升至5.7億平方公尺。

榮成董事長鄭瑛彬在致股東報告書中指出，雖然中國大陸廢紙價格明顯高於進口廢紙，但「禁廢令」落實使成本不利因素消除，得以與陸廠同業在相同成本結構下公平競爭。在產品價格及生產成本同步推升下，預期今年營收表現將優於去年。

鄭瑛彬表示，榮成將持續優化原料結構、推動產品轉型升級，預計今年完成二林廠紙機新建及升級，並對紙箱廠設備汰舊換新、自動化智慧升級改造，預期回台投資計畫在明年全部完成後，可提升集團在亞洲瓦楞紙箱的市占率。

(時報資訊)