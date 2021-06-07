受惠需求續熱，記憶體製造廠旺宏(2337)5月營收40.06億元，創同期新高，月增5.1%，且年增率達41.3%，1~5月合併營收174.44億元，同步創同期新高，年增率約11.3%。

受惠漲價效應，旺宏5月營收達40億元，為歷史高檔水準，並創下自去年10月以來、也就是近8個月新高。記憶體產業第二季需求續強且產品漲價，旺宏本季整體營收可望比上季增加，獲利亦可望比上季成長。

展望全年，旺宏董事長吳敏求於日前法說會表示，預期今年營運表現將一季比一季好。旺宏董事長吳敏求先前表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點。

針對漲價議題，旺宏董事長吳敏求日前指出，現在客戶需求是只要能拿得到貨就好，對價格比較不計較，獲利率也會持續改善。此外，對於NOR Flash今、明兩年都將處於缺貨情況的預期不變。

回顧上季，旺宏第一季營收96億元，年增2%，創歷年同期新高。毛利率34.3%，較去年同期拉升3個百分點。只是投入很多資源開發3D NAND Flash，研發費用增加，加上業外匯兌損失影響，旺宏第一季稅後淨利9.16億元，年減25%，每股純益0.5元。

(時報資訊)