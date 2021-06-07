航運及鋼鐵帶衰，台股多空激戰後失守17100點！今天的台股有點風水輪流轉，連散戶都能朗朗上口有什麼利多的航運及鋼鐵類股開始出現利多鈍化，藉機逢高獲利了結賣壓湧現，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台驊投控(2636)盤中股價連袂亮燈跌停，帶衰台股盤中指數一度重挫逾370點，失守16800點。

所幸近兩天身處本土新冠肺炎疫情風暴重心的京元電(2449)力圖振作，連同超豐(2441)及智邦(2345)一起開低逆勢收紅，頗有利空出盡的味道，激勵業績即將邁入旺季，股價整理已久的電子股，散熱廠-健策(3653)及雙鴻(3324)轉強，連5月營收表現平平的大立光(3008)也逆勢紅，電子股展現逆境中走揚的氣勢，生技類股及造紙類股也表現不俗，寶齡(1760)、雅博(4106)、亞諾法(4133)、台康生技(6589)，以及華紙(1905)及永豐餘(1907)，在電子、生技及造紙類股聯手護台股下，台股指數震盪後雖然未站回5日線，但奮力守住17000點，終場加權股價指數約17083.91點，下跌63.5點，成交量約4892.88億元，OTC指數為200.98點，下跌0.02點，成交量約576.75億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲7.91%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲1.61%及1.57%，表現較差者為運輸類股、玻璃類股及鋼鐵類股，其中航運類股下跌4.57%，玻璃類股下跌3.38%，鋼鐵類股下跌2.77%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲1.55%，表現最差為航運類股，下跌6.4%。

就技術面來看，今天台股受到航運等個股漲多拉回重挫影響，台股指數開高走低，盤中一度大跌逾370點，下探16775.85點，不過電子股在利空中展現支撐力道，挺住台股指數，終場下跌63.5點，以17083.91點作收，失守17100點；台股自5月18日以來沿5日均線往上墊高，站回17000點關卡及各期均線之上，並收復5月11日的長黑K上緣壓力，不過，上周五指數跌破5日均線，今天多頭雖然力圖站回卻功虧一簣，顯示指數在進入前波高檔區解套及獲利了結賣壓不輕，在國內疫情未趨緩下，台股短線可能轉弱或處於盤整，指數恐反覆測試低檔支撐。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，目前因本土疫情尚未獲得有效控制，致使三級警戒延長，因消息面變動增添大盤短線波動性，不過，台灣是以出口導向為主的經濟體，對基本面衝擊有限，隨疫苗陸續供應，以及參考國際股市與疫情脫鉤經驗，預期疫情對台股的影響會趨小。另外，國際股市近期漲勢亦顯示通膨疑慮降溫，寬鬆資金面應可持續。選股仍以獲利成長性為優先，持續看好半導體供應鏈，漲價循環類股、高殖利率成長股，以及利基型傳產等。本周觀察指標為本土疫情有無失控、美國公債殖利率走勢、上市櫃公司陸續公布5月營收等。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股企業獲利年增率見頂、Tapering的擔憂、拜登加稅等因素都提供第二季修正的背景，另外，技術面上，加權指數與十年線乖離過大，高檔爆量震盪，科技股套牢壓力沉重，鋼鐵航運有過熱疑慮，亦使台股短線震盪加遽。不過，就中長線來看，疫苗終將普及施打，疫情最糟情況已經過去，且加權指數同樣來到17000點附近，此次外資空單減少，另一方面，外資在去年大幅賣超後，預估今年有望持續回補台股，加上台股相較其他股市殖利率高，可提供下檔保護，建議可利用短線震盪拉回逢低布局。

在類股操作上，沈建宏看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、受惠漲價之原物料股；三、汽車與電動車供應鏈；四、疫情趨緩受惠股，包括原物料、觀光、百貨、航空等；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)