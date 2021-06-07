彰化縣員林市第一市場飄香40年的肉粽業者，以每顆十元的價格稱霸市場，每年接單將近5萬顆，今年因為疫情影響，整體業績狂掉3成，加上原物料上漲但業者仍苦撐不敢漲價，業者說，疫情讓大家苦不堪言，這時漲價良心會過意不去，他至少還有口飯吃，只希望疫情能趕快過去。

今年端午連假正值台灣疫情最嚴峻時刻，中央與地方政府皆呼籲民眾盡量不要返鄉，減少移動避免疫情擴散，也因為這樣苦了肉粽業者，市場攤商抱怨，老百姓都聽政府配合防疫，說1就1說2就2，但現階端疫情明顯沒有控制下來，撒錢、叫民眾待家裡，根本治標不治本，誰來可憐他們。

肉粽業者表示，今年因為疫情關係，民眾不過端午節，加上原本學校、工商團體等訂單也都取消，出貨僅剩3萬顆不到，且受疫情影響，長期仰賴進口的粽葉也因為船運取消，價格大漲，販售的肉粽頂多能打平成本，賠本接單根本就賺不到錢。

業者說，疫情關係大家都很辛苦，因此他也不敢漲價，民眾乖乖聽話配合政府所有防疫措施，但現在爆發成這樣，也不見政府有更積極控制疫情的作為，最可憐的還是社會底層的這些百姓，實在很糟糕，希望疫情可以趕快過去，多聽聽百姓的聲音，繼續這樣大家真的都撐不下去了。

(中時 )