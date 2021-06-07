中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土個案及3例境外移入個案，確診個案中新增26例死亡，年齡介於50多歲至90多歲，其中24皆有慢性病史。從五月十一日以來，國內共有10215人確診，累積274人死亡，平均致死率已經達到2.6%。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

而中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增36人死亡，其中13人到院前就死亡，指揮中心今天進一步指出，其中11人來自安養機構，國內目前安養機構內死亡就有11人。外界質疑有黑數存在。

醫療應變小組副組長羅一鈞表示，昨天死亡個案中回溯，有11人是來自安養護機構，有44.4%，死亡個案去看送醫來源，若是安養護機構的話，目前死亡人數為11人。

至於黑數，陳時中說，黑數減到都一定程度傳播鍊就會斷了，把社區中潛藏的病例趕快找出來，之所以要很多篩檢站的原因，也要減低家戶中的傳染，居家隔離的速度要加快，這幾個都在進行中，就像我們有媒合對街的機制，綠色通道，都是為了讓居家隔離速度變快。

而今天的死亡個案中，有3人篩檢時沒有症狀，不少人確診後相隔不到一天就死亡，專家小組召集人張上淳表示，從最近幾天資料可以發現有些個案確實確診後很快就出狀況，會請疾管署昆陽實驗室加速對這些病毒基因檢測序列分析加快，做出相關探討，也擔心會有特別狀況。

有關台灣目前整體死亡狀況，張上淳說，目前為止看到，五月十一日至今兩百多個個案中，60歲以上長者佔了91.5%，發病到死亡中以8到14天佔多數，約40%在這個區間。還有一部分發病到死亡很短時間，三天內就過世了也佔了18%。

他認為，還是要在許多面向探討與準備，病毒株是否有什麼狀況也希望持續監測，在系統中包含這幾天的探討也有討論，儘量加速讓病人早點到醫院中，讓醫院量能寬裕時，讓病人早點到醫院去，比較多密集監測，避免再發生。

(中時 )