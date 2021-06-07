主播出身的蔡尚樺以甜美外型、清晰口條以及前凸後翹的好身材，而被網封為「最正主播」，蔡尚樺近年轉型為主持人，在節目《全明星運動會》擔任轉播員，人氣也跟著水漲船高，而今（7日）是蔡尚樺的32歲生日，她大方曬美開深V的紅色禮服照，並表示，雖然因疫情嚴峻、都宅在家，但今年絕對是她最難忘的生日。

「最正主播」蔡尚樺今天迎接32歲生日，她在網上曬出豪開深V的紅色禮服照，解放美肌和白嫩上圍，搭配蔡尚樺身旁的玫瑰花，讓蔡尚樺舉手投足狂噴仙氣，整個人美翻，同時，蔡尚樺也提到，雖然因疫情嚴峻、足不出戶，慶生活動也取消了，但蔡尚樺收到朋友別出心裁的祝福，也讓她直呼：「今年絕對是我前所未有特別難忘的生日」。

主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，她以甜美外型、清晰口條擁有高人氣。（圖／本報系資料照片）

適逢蔡尚樺的臉書粉絲突破30萬人，蔡尚樺特別開放粉絲投書自己的煩惱，並從中抽出10位親自打電話，結果私訊爆炸，蔡尚樺則加碼打給20位網友，蔡尚樺聽完粉絲的煩惱後感性說：「謝謝大家願意把我當成你們真心的朋友！掏心掏肺跟我訴說人生、感情、家庭的困擾」。

最後，蔡尚樺也有感而發：「一直以來生日都在接受大家的祝福，今年換個方式把愛送給大家真美好」，身為壽星的她除了祝自己生日快樂之外，蔡尚樺也希望大家都能健康、平安、知足、快樂，發文一出也吸引許多網友留言祝福。

蔡尚樺臉書全文。（圖／取材自蔡尚樺臉書）

(中時新聞網)