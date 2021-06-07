高雄市議會第5次定期大會議程，受到疫情影響一延再延。高市議會今（7）日表示，由於中央宣布新冠肺炎防疫三級警戒延長至6月28日，因此大會議程將同步順延，並於警戒降為二級後決定復會日期。

高市議長曾麗燕指出，新冠肺炎疫情持續延燒，議會將遵守防疫規定及配合延後議程，並與全體市民攜手抗疫。另方面，雖然高雄疫情雖然相對緩和，但呼籲市府團隊絕不能掉以輕心，期盼市府做好全方位的防疫工作，捍衛市民健康。

三級警戒延長至6/28！ 陳時中：會持續做滾動式調整

(中時 )