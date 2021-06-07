三級警戒延至6／28 高市議會今再宣布議程順延 15:002021/06/07 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市議長曾麗燕及副議長陸淑美日前再度召集國民黨、民進黨及無黨團結聯盟總召舉行協商會議，包括童燕珍、鄭光峰及朱信強等黨團總召與會，最後黨團協商決定順延議程。（高雄市議會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會第5次定期大會議程，受到疫情影響一延再延。高市議會今（7）日表示，由於中央宣布新冠肺炎防疫三級警戒延長至6月28日，因此大會議程將同步順延，並於警戒降為二級後決定復會日期。 高市議長曾麗燕指出，新冠肺炎疫情持續延燒，議會將遵守防疫規定及配合延後議程，並與全體市民攜手抗疫。另方面，雖然高雄疫情雖然相對緩和，但呼籲市府團隊絕不能掉以輕心，期盼市府做好全方位的防疫工作，捍衛市民健康。 三級警戒延長至6/28！ 陳時中：會持續做滾動式調整 三級警戒延長至28日 中市議會停會將配合延長 三級警戒延長至28日 中市多項民政、戶政暫停或線上辦理 (中時 ) #議程 #高市議會 #順延 #新冠肺炎 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院宣布三級警戒延至6／28 網站立即過載難以連上 11:402021/06/07 科技 三級警戒再延 林務局所屬森林育樂場域同步暫停開放至6／28 13:152021/06/07 生活 三級警戒延長 經濟部強化人流管制 14:422021/06/07 財經 迎戰三級再延長 花旗幫員工出上網費 12:132021/06/07 財經 全國三級警戒延長至6／28 陳時中：未來還會滾動式調整 14:202021/06/07 生活 三級警戒延至6／28 全國11項管制看這邊 14:362021/06/07 生活 三級警戒延長 高鐵6／16起持續縮班 12:022021/06/07 生活 三級警戒 司法院宣布各法院暫緩開庭延長到6／28 13:202021/06/07 社會 三級警戒要延到何時 陳時中講出一關鍵 15:062021/06/07 生活 三級警戒再延長至6／28 大學指考如期舉行 12:052021/06/07 生活 三級警戒延長至28日 中市據點、長青學苑、親子館暫停服務 16:562021/06/07 寶島 政治熱門新聞 滿意政府宣布全國三級警戒延長嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 陳培哲因蔡英文請辭疫苗審查委員？總統府：不知情 - 政治 看到蔡政府只會搶功 施正鋒忍不住怒嗆一句 - 政治 民進黨搶收割 趙少康嘆：蔡英文卻不答這2問題 - 政治 六都市長疫情「民調」出爐 第一名竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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