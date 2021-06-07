國內疫情嚴峻，為考量部分勞工因工作條件特殊，必須在工作場域（如工地）用餐，台中市長盧秀燕決定帶頭來改善這群勞工吃飯大問題，同時從市府做起，要求市府各局處所屬施工處所或工程，必須提供勞工妥善的用餐環境，之後會進一步要求民間企業跟進，一起維護勞工權益，盧秀燕說：「我們要挺做工的人。」

網友認同盧市長作法紛紛留言按讚。照片/網路截圖

台中市長盧秀燕決定帶頭來改善這群勞工吃飯問題，同時從市府做起。照片/台中市政府提供

這項措施宣布後，立即獲得許多網友的認同，紛紛按讚，網友Sophia肯定盧秀燕「對勞工市民的照顧，面面俱到，貼心，感動人心」；另一位網友則說，「友善工地飲食環境真的是很棒的方式，遇到問題就想辦法解決問題，希望其他縣市可以一起跟進」。

「友善勞工，從台中做起！」盧秀燕今天（7日）主持台中市疫情指揮中心線上記者會時宣布，因防疫關係，許多勞工朋友用餐環境不佳，台中市政府必須以身作則，帶頭做起，因此責請各局處所屬施工處所或營造工程須設置用餐休息區，同時進一步也會要求民間企業一起做，讓勞工在工作之餘，至少有安心用餐的空間。

市府官員表示，盧市長會這麼挺做工的人，除因為她是民意代表出身，獲廣大勞工朋友支持外，同時她也感同身受。盧市長曾說，她到日本、歐洲等地參訪時，都不會看到勞工朋友在路邊用餐，而此次國內疫情嚴重，在外人人必須強制帶口罩，因而凸顯出台灣部分勞工朋友用餐環境不佳的處境，所以她才決定要帶頭來改善這件事。

盧秀燕表示，改革措施的第一步，就是先要求台中市政府的施工處所或工程，要安排勞工用餐休息環境，包括設置簡易室、加裝隔板、安排社交距離、加強消毒等。盧秀燕強調，在有效防疫的前提下，務必讓勞工安心用餐，市府也會加強勞動稽查，為勞工權益把關。

目前台中市建設局、水利局等工程施作單位，已安排勞工在工務所內或在施工車輛內用餐，都發局也鼓勵民間企業尤其建設和營造公司，在工務所或另外搭棚用餐，讓勞工朋友擁有相對舒適的環境，勞工朋友都很肯定這項作法，同時感受到盧市長的尊重與友善對待。

(中時新聞網)