近期日本、美國紛紛贈台疫苗，衛福部長陳時中今天指出，目前還沒收到消息何時能領取美國致贈的75萬劑疫苗，但已有收到要簽約的消息。

陳時中表示，對於美國致贈的疫苗，目前已有要簽約的消息，但因為還有一些相關的授權問題，行政程序待處理，因此還需要一段時間。

對於外界質疑的，是否為維護國產疫苗銷量，才婉拒日、美兩國更多的疫苗援助？陳時中也強調，這是絕對沒有的事情，我們對於所有相關的疫苗採購、捐贈都非常歡迎，不會說因為國產要做而停止收受捐贈。

(中時 )