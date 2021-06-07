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午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(7)日桃園市、新竹縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局發布北北基、桃竹苗及宜花9縣市豪、大雨特報，其中桃園市、新竹縣2地區升級豪雨，氣象局同時針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

北部發布大雨特報。（翻攝自氣象局）

大雷雨示警區域包括新桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區，以及新竹縣新埔鎮。以上地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天苗栗以北、宜蘭地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒大家注意。

氣象局指出，今天鋒面仍在臺灣上空，但是結構減弱並逐漸北移，降雨的情形相較週末緩和，上午中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有局部降雨，並以午後雷陣雨為主，留意午後各地山區有局部大雨發生的機率；溫度略升，各地高溫約29至32度。

(中時 )