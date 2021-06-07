花蓮縣環保局為避免居家隔離的垃圾變相成為防疫破口，委由專業的清除業者及機構處理，垃圾全程以冷藏車載送，並以GPS監控，確實掌握廢棄物流向。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土新冠肺炎疫情蔓延社區，全台遍地開花，居家隔離者也隨之增加，花蓮縣環保局為避免這些垃圾變相成為防疫破口，委由專門的清除業者及機構處理，清運過程全程GPS監控，掌握廢棄物流向，更嚴格核對業者申報資料，避免魚目混珠，同時也派員不定期跟車稽查，杜絕病毒從中入侵。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，環保局去年向環保署申請經費，委請甲級清除業者處理居家隔離者及防疫旅館所產出的垃圾，統一送往鳳林榮民醫院處理醫療廢棄物的焚化廠處理。由於隔離者不得外出，不能分類廚餘、資源回收等物，因此也委託清除業者一併將其清運處理。

清除業者每周二、四會前往居家隔離家戶收取垃圾，環保局統計，去年一整年共處理2365公斤，今年1月截至到本月7日已有1099公斤，張華砡指出，原先每週垃圾量平均維持在10至20公斤左右，隨著花蓮出現確診案例，上月25日突然爆增到58公斤，6月1至7日更累計到120公斤。防疫旅館部分，則由業者彼此溝通載運時間，並向環保署申報載運總量。

張華砡說，隔離者所產出的垃圾會連同衛生所前的快篩站的醫療廢棄物一併送往焚化廠處理，同時也會要求清除業者收取垃圾時，須徹底檢查垃圾袋是否緊密及消毒，全程更須以特定冷藏車冷凍載運，統一送到焚化爐處理，為了掌握垃圾流向，也會使用GPS監控清運過程，確保業者妥善處理，清運總量及處理總量也都會請業者如實申報，並做核對，避免魚目混珠，成為防疫破口。

另外，針對居家隔離家戶或防疫旅館所產生的紙容器，環保局亦會不定期稽查與跟車，嚴格控管，張華砡強調，絕對不會讓這些紙類外流出去，更不會讓個體戶拿去回收廠進行變賣，同時也會派員向宣導，請隔離者將產出的垃圾與回收物全數交給清除業者處理。

(中時 )