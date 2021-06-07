台南市宣布返鄉篩檢確診可領一萬 陳時中回應了 15:122021/06/07 中時 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市宣布讓返鄉者前往篩檢PCR，若有確診可以領一萬元。陳時中表示，獎勵金的話，地方政府可以自行看財政狀況辦理。（台南市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市自行公布，「守護台南行動返鄉退票」活動，提供可申請兩百塊獎金，讓返鄉者前往篩檢PCR，若有確診可以領一萬元。外界質疑，地方政府可以自行公布政策嗎？陳時中表示，獎勵金的話，地方政府可以自行看財政狀況辦理。 外界質疑，台南政府對於返鄉者，政府自己公布的地方政策，妥當嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應表示，若是一種強制的措施，一定要由指揮中心來統一。 但若是獎勵的政策的話，就可以根據獎勵的方式辦理。 屏東又見陰轉陽確診 啟動6處移工篩檢站 新竹市籲相關廠區從業者出面採檢 確診立即提供5000元防疫慰問金 (中時 ) #返鄉 #篩檢 #確診 #陳時中 #一萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中東區家庭群聚增2確診 累積達11人 04:102021/06/07 地方新聞 三級警戒要延到何時 陳時中講出一關鍵 15:062021/06/07 生活 陳時中報確診死亡數 媒體人不忍了怒轟：最反胃的時刻 08:422021/06/07 政治 彰化縣增8確診 醫院群聚追蹤3病患染疫 出院後傳給家人 15:452021/06/07 生活 中科篩檢站7日完成演練 廠商展開線上預約篩檢 19:482021/06/07 生活 熱區返鄉學子採檢專案如期啟動 嘉市府籲：勿為了篩檢返鄉 15:492021/06/07 生活 智邦科技竹南廠外籍員工篩檢今日完成 將啟動定期全員篩檢 17:282021/06/07 財經 侯友宜曝「這一區」連3天疫情升溫 再增2處快篩站 15:172021/06/07 生活 熱區防疫奏效 台大公衛專家：守住200確診數 疫苗施打後可趨緩 15:592021/06/07 生活 移工確診暴增 電子廠陷停工危機 04:102021/06/07 財經要聞 中信金又爆染疫 確診員工達10人 18:342021/06/07 財經 生活熱門新聞 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 外送員被要求送餐上樓 一看明細秒變稽查員報警開罰 - 生活 新北今增160例確診 「這一區」飆增首超板橋、中和 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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