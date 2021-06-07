台南市自行公布，「守護台南行動返鄉退票」活動，提供可申請兩百塊獎金，讓返鄉者前往篩檢PCR，若有確診可以領一萬元。外界質疑，地方政府可以自行公布政策嗎？陳時中表示，獎勵金的話，地方政府可以自行看財政狀況辦理。

外界質疑，台南政府對於返鄉者，政府自己公布的地方政策，妥當嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應表示，若是一種強制的措施，一定要由指揮中心來統一。

但若是獎勵的政策的話，就可以根據獎勵的方式辦理。

(中時 )