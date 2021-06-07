標普全球評級公司（S&P Global Ratings）周一將澳洲AAA（3A）頂級主權信評展望從「負向」調升為「穩定」，稱該國經濟從新冠肺炎疫情導致的衰退中「迅速復甦」。

因成功遏阻新冠肺炎疫情，以及受惠於大規模的財政和貨幣激勵措施，澳洲經濟已大幅反彈至超越疫前水準。

標普表示，澳洲在截至2021年6月的年度赤字占GDP比例達到10%之後，未來2至3年其赤字占比可望縮小至3%。

標普在聲明中表示，澳洲政府的政策應對和強勁的經濟反彈，已經降低該國經濟和財政前景的下行風險。且基於澳洲在應對重大經濟衝擊上的優良記錄，標普對澳洲高度的外債和家庭債務的擔憂已有所緩解。

澳洲財政部長Josh Frydenberg對標普上修主權信評展望表示歡迎，稱此舉彰顯出對澳洲政府拚經濟的信心。

全世界僅有9個國家同時獲得三大信評機構給予3A評級，而澳洲就是其中之一。現在澳洲也是全球少數幾個可以誇耀現在經濟規模已經超越疫前水準的國家之一。

根據Deloitte Access Economics所作的研究，其他富國的經濟規模平均較疫前縮小2.7%，其中英國縮小近9%，歐盟萎縮5%，而美國縮小1%。

稍早前公布的數據顯示，澳洲5月招聘廣告數連續第12個月攀升，並創下了2008年以來的新高記錄，經濟學家因此預測到2022年底，該國失業率將從現在的5.5%下降至4.4%。

(時報資訊)