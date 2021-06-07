周一公布的一份數據顯示，由於國內需求下降，德國四月工業訂單意外地下跌；數據似乎表明，德國在四月仍然受到遏止新冠病毒的封鎖措施的影響。

德國聯邦統計局公布數據顯示，經季節調整後，四月的工業產品訂單下跌0.2%。該數據也讓路透的預測令人感到疑惑，路透預期為增加1.0%。

而三月的相同數據，經向上修正後為增加3.9%。

(時報資訊)