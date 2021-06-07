《國際經濟》德國4月工業訂單意外下跌 15:072021/06/07 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一公布的一份數據顯示，由於國內需求下降，德國四月工業訂單意外地下跌；數據似乎表明，德國在四月仍然受到遏止新冠病毒的封鎖措施的影響。 德國聯邦統計局公布數據顯示，經季節調整後，四月的工業產品訂單下跌0.2%。該數據也讓路透的預測令人感到疑惑，路透預期為增加1.0%。 而三月的相同數據，經向上修正後為增加3.9%。 《商情》庫存上升 馬來西亞棕櫚油回落 《國際經濟》澳洲3A信評展望 標普上修至「穩定」 (時報資訊) #德國 #數據 #工業訂單 #數據顯示 #四月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》研華5月營收雙降 動能估逐季轉強 15:072021/06/07 財經 《國際金融》轉買為賣 韓股5月遭外資賣超約90億美元 10:352021/06/07 財經 《鋼鐵股》世豐5月、前5月營收雙創同期新高 15:412021/06/07 財經 《電子零件》連3月刷新高 健和興5月營收首破4億元 09:272021/06/07 財經 亞股連兩週強勢彈升 越南漲幅最犀利 17:272021/06/07 財經 訂單旺爆 機器人產業邁入擴張期 17:412021/06/07 財經 《國際經濟》G7共推全球最低公司稅 美國小心反效果(2-2) 09:102021/06/07 財經 《國際金融》亞洲新冠疫情擴散 中印6月金價難續漲 09:102021/06/07 財經 《國際經濟》G7共推全球最低公司稅 美國小心反效果(2-1) 09:102021/06/07 財經 《化工股》解封訂單回穩 永捷5月營收年增5倍 16:492021/06/07 財經 《國際經濟》葉倫：利率升高對美國和聯準會有利 08:532021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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