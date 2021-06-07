氣立(4555)5月營收為1.87億元，月增1.14％，年增24.15％，再創史上單月新高；累計前5月營收8.18億元，年增36.14％。氣立表示，由於智慧工廠需求熱度不減，相關設備組裝廠仍積極擴產，使得氣立從今年以來營運持續維持高檔，也連續兩個月創歷史新高。

近年來全球各國製造業紛紛針對工廠進行強化提升，希望藉由工廠的智慧化轉型，帶動企業提升生產效率、提高產品良率、更精準的客製化服務以及創造更好的獲利。根據國際調研機構凱捷研究院（Capgemini Research Institute）2019年的智慧工廠報告指出，2019年時全球企業投入智慧工廠的比例為68％，比2017年的43％增加25％；預估2023年智慧工廠每年可為全球經濟增加1.5兆至2.2兆美元。

智慧工廠的加速建置使得氣動元件需求動能不斷，氣立在平湖廠完成建置後，整合性的生產服務不僅提升營運效能，也為氣立帶來更多客源以及強化客戶黏著度，使得整體大陸廠區產能呈現滿載的狀況，帶動今年前5月累計營收亦創歷史同期新高。

因應疫情發展，氣立日前啟動泰山廠產線員工分區上班，部分事務性員工則採居家或分流上班的方式，藉由減少人與人接觸的機會，確保員工安全以及公司營運不間斷，而大陸廠區則是正常運作；截至目前為止，氣立整體產能與營運皆不受影響。

(時報資訊)