應用英語科的楊冠昱則來自單親家庭，看見母親獨自撫養自己的辛苦，激發他奮發向上的動力。（校方提供）

資處科陳欣妤同學熱心負責，是老師最得力的小幫手，高一開始便嶄露頭角，積極參與校內外各項比賽，獲選資處科全國商科技藝競賽文書處理副選手，總共考取8張證照。（校方提供）

商經科楊佩儀說，一直希望能考上國立科大，以減輕家人的經濟負擔。（校方提供）

110學年技職繁星放榜，高雄樹德家商12人成功摘星，6人錄取國立科技大學。其中，錄取台科大的洪子媗是新住民子女，父母離異後，從小都是由奶奶照顧，隔代教養讓她特別獨立、有想法。出身單親家庭的楊冠昱看見母親撫養自己的辛苦，激發學習動力，一舉考取高雄科大。

洪子媗由於父親長年在外地工作，從小由奶奶帶大，她特別自主獨立，國中畢業時，毅然決然選擇自己喜愛的設計領域學習。在學期間，不僅學業成績名列前茅，更考取視覺傳達丙級和印前製程乙級證照。

洪子媗說，在樹德廣設科不只能學到紮實的繪圖技法，在專業老師引領下，縱情馳騁想像力、創造力，大膽玩造型、做設計，點燃她對設計的喜愛和熱情，能夠考取夢想的校系，都要感謝樹德的栽培。

商經科楊佩儀表示，一直希望能考上國立科大，以減輕家人的經濟負擔，所以3年來她都維持班級排名第1的好成績，考取9張證照，也積極參加校內外的比賽和活動，加入國稅局納稅服務隊協助民眾報稅。

楊佩儀回憶，在準備會計乙級證照及升學的日子裡，常常因為打工很累一度想放棄學業，後來在家人、導師、主任的鼓勵下，讓她最終排除萬難順利考取會計乙級證照，也在打工的公司獲得當月的MVP。現在考取國立高雄科技大學的夢想成真了，也驗證選讀樹德家商商業經營科是最睿智的選擇。

應用英語科的楊冠昱則來自單親家庭，看見母親獨自撫養自己的辛苦，激發他奮發向上的動力，除了在課業上孜孜矻矻，維持第一名的好成績，還考取電腦軟體應用乙級、全民英檢中級、多益750分、商教英檢1級，在校外各項比賽更是常勝軍，榮獲2019全國單字大賽個人組第三名、團體組第一名，2020教育部國教署Cool English字彙王獎、閱讀王獎，2020 WYM世界青少年亞洲會議白金獎。

楊冠昱說，當初進樹德的時候是零證照，但在樹德三年，他不只考到11張證照，還獲得許多校內外獎項，現在更考取國立高雄科技大學，誰說公立高職才是優先的選擇呢？在樹德，你一樣可以脫穎而出。

資處科陳欣妤同學熱心負責，是老師最得力的小幫手，高一開始便嶄露頭角，積極參與校內外各項比賽，獲選資處科全國商科技藝競賽文書處理副選手，總共考取8張證照。

陳欣妤說，其實高二那年她的母親因病去世，讓她一度陷入低潮，後來在老師、同學的陪伴下，她努力撐過喪母之痛，以更積極的態度面對生活上的挑戰。現在錄取高雄科技大學，希望媽媽也跟她一樣開心。

樹德家商校長陳茂霖表示，樹德家商秉持「把每個孩子帶上來」的理念，讓每個學生都能適性多元發展，積極培育各領域的專業人才，這次繁星能有這麼好的成績，要感謝各科老師對學生的用心，相信「選技職，好好讀，有前途」。

(中時 )