IC封測大廠京元電染疫風暴持續延燒，由於移工全面停班14天，人力調度緊繃，影響產能與營收，京元電公告指出，單月營收影響約 30至35%，但對全年財務應無重大影響。

京元電上周爆發移工群聚事件，染疫風暴並未停歇，上周末已停工2天進行全面消毒，京元電就公告，將影響月營收與產量4至6%，但隨著染疫風波擴大，指揮中心下令移工全面停班14天，京元電月營收與產量的影響擴大。

京元電發布重訊公告，考量先前對6月營收的預測，加上降載復工的實際影響，預估6月產量受到影響，營收也因此減少30%至35%，但對全年財務應無重大影響。

針對移工無法支援產線的狀況，京元電表示，已採取因應措施，包括緊急調度本國員工因應，雖有降載狀況，但整體生產線仍持續運作，董事長李金恭雖坦言壓力很大，但希望14天後能夠恢復正常運作，感謝員工們能共體時艱配合調度。

值得一提的是，京元電雖爆出染疫風波，但股價不跌反漲，今以40.80元開出，早盤一度重挫逾2%，但買方隨即進場接手，京元電由黑翻紅並持續走高，終場收在42.5元上漲0.80元（或1.92%）。

(中時新聞網)