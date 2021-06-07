林右昌稱「終於肯聽我的話」 柯文哲回應了

因應疫情發展，行政院今(7日)拍板延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。台北市長柯文哲今下午在北市防疫記者會中指出，中央今公布確診新增211人，到昨天統計數字算一算，死亡率算起來2.3%，比全球高，台灣醫療應該在世界平均之上，但死亡率看起來未來還會增加，可能會超過2.3%，用這數字看起來，社區有很多確診案例沒被發現；至於台北市萬華區篩檢站6日篩了539個，陽性率3.5%，但百分比算起來高高低低，快篩陽性下降到20幾個，萬華地區看起來疫情有趨緩。

柯文哲表示，台北市確診人數會慢慢下降，好像比較趨緩，但比較麻煩的事，以12個行政區來看，會發現很均勻散到個行政區，因此只要一放鬆確診人數就會飆升，因此目前策略不變，以最低行政成本維持三級管制，撐到疫苗可以全面施打為止，短期內管制沒辦法放鬆，疫苗是最終解決辦法。

為防堵傳統市場成為破口，柯文哲6日宣布實施身分證字號尾數分流採買，對此，基隆市長林右昌表示，「柯終於肯聽我的話」。對此，柯文哲今表示，執政還是要考量成本效益，事後去看5月24、25號是非常危急，救護車一天沒辦法把病人送進急診室有30幾起，一開始要建立醫院系統，不是說變就變，還有防疫旅館，有輕重緩急，當然尤其北市的市場感染不是台北市主要感染來源，主要是家戶感染，當然從最重要先處理，到最後處理市場。

柯文哲說，市場在六日才強制管理，畢竟警力不是無限，政治是這樣，一旦下命令就要能執行，政治核心是執行力，不是喊口號，北市公有場館要管制的有79個，政治要務實，不是隨便下一道命令，既然疫情慢慢控制，就越縮越緊，但市場不是感染主力，還是有風險，於是按照成本效益一步步控制，人家講得聽一聽，內部也會評估，做得到就做。

關於施打疫苗部分，柯文哲表示，我們適當準備，不清楚到底什麼時候來，看一看從花博、和平籃球館、台北體育館、小巨蛋都是適當場所，會準備好但不一定把桌子、椅子、電腦擺上去，要看一下中央到底疫苗給我們的速度，做適當部署，東西先擺好，沒那麼多疫苗也是浪費。

柯文哲表示，快篩陽性數這幾天明顯減少，疫情也趨緩，但麻煩的是北市各地都有隱形感染源，只要管制一放開，保證確診就增加，這也是很麻煩，但也不是台灣特例，看泰國也是在今年三月崩盤，跟我們很像，可能跟變種病毒關係有關，現在不管哪一個，病毒會演化越來越嚴重，雖雙北疫情需緩，但到處有潛伏感染源，還是要維持一定管制，還是一樣戰略，撐到疫苗來。

根據指揮中心今日公布，新增211例本土病例，個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。確診個案中新增26例死亡。

台北市新增本土60例 柯文哲北市防疫因應記者會

(中時新聞網)