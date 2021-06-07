公路總局表示，計程車客運業、遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人薪資補貼繼續發放，109年曾獲領補貼款項且符合今（110）年紓困資格者，依行政院指示，逕將補助款項3萬元撥入駕駛人帳戶或以郵政匯票寄予駕駛人，讓駕駛人在最短時間收到。

公路總局表示，經該局連日盤點與審核，在6月4日已先將補貼款項撥入5萬4千名駕駛人帳戶，今(7)日另將有2萬餘名駕駛人收到匯款，其餘近8千名駕駛人將於明(8)日前收到匯票，合計超過8萬2千名駕駛領取該局發放之行政院補貼款項，共計發放超過24.6億元，另有1萬4818人已於其他機關領取補助。該局呼籲其餘符合申請資格但尚未提出申請之駕駛人，請於本(6)月30日前提出申請，該局會加速審核並迅速完成撥款作業。

公路總局進一步說明，因應疫情影響，為避群聚感染風險，該局提供線上申請服務並於今日上午8時開放，監理服務網網址：https：／／www.mvdis.gov.tw。線上申請功能者僅需輸入姓名、身分證字號、車號、手機等個人資料，並上傳相關文件檔案(或相片)，即可完成申請，提出申請後，該局監理所(站)於收件後可於3個工作日內完成審核與撥款作業，駕駛人如尚未領取補貼款項或有任何申請問題，請洽詢公路總局用路人服務中心及各地監理機關，或上該局官網嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區查詢相關資訊。

(旺報 )