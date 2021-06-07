1名員警在值勤時獲報1名疑似染疫的民眾在家中死亡，他依流程通報衛生局，對方卻是回覆「不到場，不篩檢，一切都給警察、檢察官跟法醫處理」，他最後只能硬著頭皮穿防護裝備到現場處理；而現場3名家屬之後做篩檢均確診，他痛批中央衛生單位完全不照SOP執行，不及時阻斷風險，放任確診者擴散病毒，臉書發文罵「這場疫災我看不到盡頭。」

1名員警在臉書上表示，他日前接獲報案有民眾在家中死亡，詢問後得知死者年紀大、有慢性病，「上週有感冒症狀，119到場量測體溫有發燒」，死者家屬之後聯絡醫院希望做行政相驗，對方則回應「因為死者有相關症狀，所以不能報行政相驗，請警察到場處理，走司法相驗」；該員警通報1922後，對方則要他自行聯繫北市衛生局。

該員警說，之後聯繫衛生局，對方回應「因為死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列對象，也不是確診者，所以不會到場處理」，要求他請檢察官做司法相驗，若有必要再由法醫採檢；他痛批明明死者是確診疑似個案，醫院和衛生局卻甩鍋不理，「三個小時過去，對於新冠肺炎的高度疑似確診死亡案件，衛生單位給的答案就是：不到場、不篩檢，一切都給警察、檢察官跟法醫處理」。

員警獲報1名疑似染疫的民眾在家中死亡，他通報衛生局，對方卻回覆「不到場，不篩檢，一切都給警察、檢察官跟法醫處理」，最後死者的3名家屬也都確診。（翻攝自當事人臉書）

該員警說，他之後還是與同事穿戴完整防護裝備到現場，當下完全不知道死者是否染疫，而戴著醫療口罩的家屬離僅遺體1公尺，雖傷痛家人逝世，但也同樣緊張會染疫，他後來建議家屬做自費篩檢，稍晚獲知3位家屬結果均為陽性，而他也超級焦慮處理過程自己是否也不慎染疫，當晚選擇入住旅館不回家，隔天馬上去做快篩，所幸結果陰性。

該員警說，他5月26日處理案件，但直到6月5日才在CDC公布的死亡名單看見該個案，直言「如果不是家屬有聽建議自費採檢，他們會再接觸多少人？更別說，對這4位確診者，我也是應該要被匡列的接觸者吧，除了我5/27-5/29自主管理外，我完全沒接到任何衛生單位的電話」。

該員警說，類似的案件不只這1件，許多警察單位都有處理過類似案件，衛生單位都是不到場、不採檢，完全沒有照SOP流程執行，「CDC的超前部署部在哪邊我看不到，只看得到各種甩鍋、各種鴕鳥，疫情期間類似案件一定不少，衛生單位難道連組織辦理可疑染疫死者的評估快篩人員都做不到？」PO文最後提到「太多的無力感，反正，這場疫災我看不到盡頭。」

(中時新聞網)